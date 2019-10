Lors de la présentation de ses nouveaux Pixel 4 et 4 XL, l’une des principales nouveautés en photo annoncées par Google était l’arrive de l’astrophotographie. En d’autres termes, la capacité pour les smartphones de prendre des clichés des étoiles et de la voie lactée, à la manière de ce que propose déjà le Huawei P30 Pro.

Néanmoins, si l’on a pu croire que seuls les nouveaux smartphones seraient compatibles avec cette nouvelle fonction, Google a précisé dans un tweet que l’astrophotographie arriverait également sur les précédents appareils de la marque, les Pixel 3, 3 XL, 3a et 3a XL.

#NightSight already helps you take beautiful photos in the dark. Now you can use it for shots of the night sky.🌙✨ Coming to Pixel 3a and Pixel 3 as well as #pixel4. #madebygoogle pic.twitter.com/o4bORnPc6j

— Google (@Google) October 15, 2019