Après le Galaxy S11 et le Galaxy S11e, c’est au tour du Samsung Galaxy S11+ de se dévoiler. OnLeaks vient en effet de publier les premières images du design du prochain haut de gamme du constructeur coréen.

La fin 2019 approche, et pendant que vous profitez du Black Friday pour tenter de récupérer vos Galaxy S10 à peu cher… Samsung travaille bien évidemment à vous faire baver sur ses nouveaux produits début 2020.

Le fuiteur reconnu OnLeaks a déjà commencé à nous présenter la nouvelle famille prévue par le constructeur coréen en 2020. Nous avons ainsi pu voir le Samsung Galaxy S11 en avance, et son petit frère le Galaxy S11e. Ne restait qu’un seul appareil…

Le Samsung Galaxy S11+ dévoile son design

Nous parlons bien évidemment du Samsung Galaxy S11+, qui apparaît désormais en fuite. OnLeaks s’est allié au site Cashkaro pour nous proposer les premiers rendus 3D du téléphone, basés sur des CAD.

L’occasion de constater que son design est somme toute assez similaires aux autres, même si sa courbure serait moins prononcées cette année. Il s’agirait ici d’un grand écran de 6,9 pouces, que l’on attend en AMOLED et supportant une définition Quad HD.

À l’arrière, ce n’est pas moins de cinq capteurs photo qui seraient intégrés ainsi que deux petits capteurs type autofocus laser. Comme ses autres frères, l’espace dédié aux capteurs sur le dos est assez… massif. Selon la rumeur, le capteur principal serait de 108 mégapixels.

Les dimensions de l’appareil seraient aux environs de 166,9 x 76 x 10,2mm, en prenant en compte l’excroissance des capteurs photo à l’arrière. À l’avant, plus de double capteur : il ne s’agirait que d’un simple poinçon situé au centre de l’écran. Les boutons de volume et verrouillage seraient placés sur la gauche, quand le bas du smartphone accueillerait un port USB type C et le haut-parleur.

Reste que cette fuite ne montre « que » le design du smartphone. Nous attendons de Samsung des fonctionnalités innovantes pour sa prochaine génération, et espérons bien avoir encore quelques surprises d’ici leur présentation officielle, qui devrait être organisée aux alentours du mois de mars 2020.