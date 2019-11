Le Galaxy S11 fait toujours plus parler de lui, et particulièrement sur la photo. La dernière version de l'application photo Samsung prouve que le constructeur travaille bien sur sa compatibilité avec un capteur 108 mégapixels, qui semble réservé au futur smartphone premium.

Pendant un temps, la guerre du nombre de pixel s’est arrêtée. Tout à coup, nous avions plutôt le droit à celle de la taille des pixels, qui permettent une meilleure prise de vue de nuit.

Et puis est venue avec Huawei la guerre du nombre de capteurs, qui a toujours lieu aujourd’hui. Ceci étant, le nombre de pixels revient sur le devant de la scène et devrait rythmer l’année 2020. Chez Samsung, un capteur de 108 mégapixels déjà intégré au dernier téléphone Xiaomi devrait faire parler de lui sur ses propres produits.

Capteur 108 mégapixels repéré dans le code Samsung

XDA Developers a en effet profité de la tenue de la bêta de One UI 2.0, nouvelle interface maison du constructeur coréen, pour commencer à fouiner dans le code. Dans la troisième bêta rendue disponible sur le Galaxy S10, le site a pu faire une découverte intéressante.

En effet, l’application intègre du code prouvant qu’un support des capteurs 108 mégapixels était en cours de développement. Une définition de 12 000 x 9 000 pixels a été ajoutée, soit 108 mégapixels. Samsung ne faisant pas de simples tests sur ses développements, il est certain qu’un capteur de la sorte sera intégré à un appareil Samsung à l’avenir.

Attention cependant : rien ne prouve dans ce code que le capteur est lié au Samsung Galaxy S11. Nous pouvons toutefois relier cette nouvelle avec d’autres aperçues auparavant.

Le Galaxy S11 en ligne de mire

Déjà, la présentation officielle de l’Exynos 990 nous a montré que Samsung se préparait à soutenir, à niveau matériel, un capteur de 108 mégapixels. De plus, la marque « Space zoom » a été déposée par le constructeur coréen récemment connotant un zoom pouvant observer les étoiles.

Or, nous savons exactement comment cette technologie marche pour avoir pu l’observer sur le Huawei P30 Pro. C’est grâce à la combinaison d’un zoom optique puissant (un zoom x5 est attendu sur le Galaxy S11) et d’un capteur avec énormément de mégapixels pour un zoom numérique plus efficace que les constructeurs arrivent à tirer ce type de clichés.

Un capteur 108 mégapixels serait donc parfait pour ce type de solution, et les pièces se placent sur l’échiquier avec beaucoup de cohérence. Reste que rares seront les personnes à capturer des clichés à 108 mégapixels : l’intérêt réside surtout dans le fait de pouvoir combiner des pixels pour enregistrer plus de lumière et avoir de meilleures performances.