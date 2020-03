Nokia 8.3 5G : le nouveau smartphone qui veut démocratiser la 5G

HMD Global annonce sa nouvelle gamme de smartphones Nokia pour l'année 2020. Son nouveau fleuron le Nokia 8.3 5G ne rivalisera pas avec les vitrines des autres marques, mais son intérêt vient d'ailleurs.

La pandémie du coronavirus a complètement chamboulé les plans de HMD Global pour ce début d’année. La firme a en effet dans sa besace une nouvelle gamme de smartphones Nokia prêts à être commercialisé.

Cette gamme aurait dû être présentée au MWC 2020, annulé depuis, et surtout la marque était très fière d’avoir signé un partenariat pour le film James Bond : mourir peut attendre. Un film qui a été lui aussi reporté à cause du coronavirus, et qui sortira en salle bien longtemps après la période marketing du téléphone dont il était censé venter les mérites : le Nokia 8.3 5G.

Où est le Nokia 8.2 ?

Le Nokia 8.3 5G est le nouveau smartphone haut de gamme de Nokia pour le début de l’année 2020 et son premier smartphone 5G. Les fans de la marque auront repéré que le Nokia 9 Pureview n’a toujours pas de successeur, et que le Nokia 8.3 5G succède directement au Nokia 8.1.

Interrogé sur le sujet, Juho Sarvikas, le responsable produit de HMD, explique ce choix par une question de calendrier. D’une part le Nokia 8.1 n’est sorti qu’à la fin de l’année 2018, et plus d’un an après il était légitime selon lui de sauter une génération dans la numérotation. D’autre part, il avoue qu’il s’agit aussi pour HMD de rationaliser sa gamme et aligner la sortie de ce nouveau smartphone avec les Nokia 1.3 et 5.3.

Design

Pour ce premier smartphone 5G, HMD a voulu développer un appareil reprenant les codes de la marque et en même temps dans l’air du temps. On retrouve à l’avant un écran 20:9 de 6,821 pouces de diagonale poinçonné pour la caméra frontale. Le smartphone propose un port USB-C (USB 2.0) et un port jack 3,5 mm.

À l’arrière, le Nokia 8.3 5G propose un module photo circulaire qui rappelle un peu ce que les smartphones de Motorola pouvaient proposer.

Le lecteur d’empreinte ne se situe pas sous la surface de l’écran, mais sur la tranche du téléphone

Caractéristiques techniques

Si le Nokia 8.3 5G est bien le nouveau fleuron de HMD Global, il ne s’agit pas d’un smartphone ultra haut de gamme comme on en voit de plus en plus. Il n’intègre notamment pas la plateforme Snapdragon 865 de Qualcomm.

Écran 6,81 pouces 2400 x 1080 pixels

Qualcomm Snapdragon 765G

6 ou 8 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

lecteur de microSD

Module photo : capteur principal : 64 MP f/1,89 mode ultra grand-angle : 12 MP f/2,2 capteur de profondeur 2 MP capteur macron 2 MP

Appareil photo frontal 24 MP f/2,0

Batterie de 4500 mAh

Chargeur 18W

USB-C (USB 2.0) et jack 3,5 mm

NFC

5G SA/NSA (avec DSS)

171,90 x 78,56 x 8,99 mm

220 grammes

Comme on peut le voir, il s’agit d’un smartphone situé dans cette nouvelle gamme intermédiaire entre la vitrine technologique et le simple milieu de gamme. Il s’agit aussi de l’un des premiers smartphones à intégrer le Snapdragon 765 qui garantit une compatibilité avec la 5G.

Un smartphone 5G international

Concernant la 5G justement, HMD veut proposer un smartphone futurproof et annonce donc une compatibilité à la fois avec la 5G NSA et la 5G SA avec une gestion du DSS.

Si vous n’avez rien compris à cette dernière phrase, sachez que la 5G regroupe un ensemble de technologies avec des termes assez particuliers. Nous vous invitons à lire notre dossier complet sur le sujet pour en apprendre plus.

Le Nokia 8.3 5G gère les fréquences n78, n40, n41/38, n7, n1, n2, n3, n66, n8, n5, n28 et n71. La marque se targue d’être la première à gérer autant de fréquences en 5G à travers le monde.

Si le Nokia 8.3 5G gère beaucoup de fréquences en dessous des 6 GHz, le téléphone ne gère aucune des fameuses fréquences millimétriques. Leur pleine exploitation n’est pas attendue pour tout de suite, mais il s’agit pourtant d’un des composants clés de la 5G. L’appareil n’est donc pas totalement futurproof sur ce point.

Prêt pour Android 11

Le Nokia 8.3 5G tourne sous Android 10, la dernière version en date du système, avec une interface assez légère comme toujours avec HMD Global.

Le fabricant promet que le smartphone est déjà prêt pour Android 11, et garantit jusqu’à 2 ans de mises à jour et 3 ans de patchs de sécurité mensuels.

Prix et disponibilité

Le Nokia 8.3 5G sera disponible cet été au prix de 599 euros en Europe. Interrogé sur cette disponibilité un peu lointaine, Juho Sarvikas explique que le calendrier du fabricant n’a pas été modifié par le coronavirus, et que la sortie à l’été a toujours été prévue ainsi.

Sur ce marché très convoité des premiers appareils 5G, Nokia va devoir faire face aux marques chinoises comme le Vivo Z6 ou le Realme X50 5G à moins de 400 euros.