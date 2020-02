Le Vivo Z6 est officiel, avec un Snapdragon 765G et de la 5G… mais en 60 Hz

Le chinois Vivo a annoncé aujourd'hui le nouveau porte-étendard de son milieu de gamme : un certain Z6 5G. L'appareil profite bien de la 5G et du nouveau Snapdragon 765G, mais fait l'impasse sur écran 90 ou 120 Hz.

Vivo a annoncé aujourd’hui un nouveau smartphone milieu de gamme : le Vivo Z6 5G. Comme son nom l’indique, l’appareil profite d’une connectivité 5G permise par un Snapdragon 765G (qui intègre pour rappel nativement un modem 5G, le Snapdragon X52). Il arrivera en Chine à partir de 2 198 yuans (soit environ 284 euros HT) dans sa version de base, équipée de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage en UFS 2.1. Une version dotée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est également annoncée, cette fois pour un tarif de 2 598 yuans (soit près de 337 euros HT). Le mobile s’appuie en outre sur un système de refroidissement liquide capable, selon Vivo, de réduire d’un maximum de 10 degrés la température des composants.

Écran IPS 60 Hz, grosse batterie et partie photo généreuse

Côté écran, Vivo fait simple avec une dalle IPS Full HD+ de 6,57 pouces (ratio 20:9) dotée d’un orifice dans son coin supérieur droit. S’y loge un module selfie de 16 Mpx, tandis que quatre capteurs sont ajoutés au dos du smartphone : un module principal de 48 Mpx, une lentille ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx également.

Si contrairement à plusieurs de ses concurrents, Vivo fait ici l’impasse sur un écran à haute fréquence de rafraîchissement pour se limiter à une dalle 60 Hz seulement, le constructeur chinois mise sur une batterie conséquente de 5000 mAh et sur une recharge rapide 44W. Le Z6 5G devrait ainsi être en mesure de récupérer l’intégralité de son autonomie après seulement 65 minutes sur secteur.

Pour le reste, le mobile se contente d’un très classique lecteur d’empreintes digitales centré juste à côté des quatre capteurs photo arrière. Le Z6 5G est enfin animé par Android 10 et dispose du logiciel maison Funtouch OS dans sa version 10.

Pour l’heure, l’appareil n’est annoncé qu’en Chine, mais Vivo ayant prévu d’arriver prochainement en Europe, on ne serait pas surpris que le smartphone fasse partie de la gamme disponible au lancement en France.