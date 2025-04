Le PC portables Nokia à la française, c’est déjà terminé

À peine trois ans après l’annonce de son partenariat avec Nokia, l’entreprise française OFF Global cesse son activité et la vente des PC portables de la marque finlandaise.

Les Nokia PureBook Pro au MWC 2022

Nokia n’est pas mort, mais a changé de visage. La célèbre marque finlandaise fonctionne désormais sur un système de licence, laissant à d’autres entreprises la tâche de concevoir et de distribuer de nouveaux produits.

C’est en 2022 qu’on apprenait qu’une jeune entreprise française, OFF Global, allait se charger de la conception des nouveaux PC portables de Nokia. L’objectif était à l’époque de lancer dans 22 pays toute une gamme de machines, allant du simple laptop aux PC 2-en-1.

La nouvelle gamme Nokia PureBook avait été dévoilée au MWC 2022 de Barcelone, un salon dans lequel nous avions pu prendre en main le PureBook Pro visant avant tout un positionnement tarifaire accessible.

Cependant, OFF Global n’a lancé que trois modèles, tous sortis en 2022 : un PC portable PureBook Pro, un 2-en-1 PureBook Lite et un autre PureBook Fold.

OFF Global ne vendra plus de PC portables Nokia

Selon les informations du site ITHome (via Noktebookcheck), l’entreprise lyonnaise OFF Global a annoncé sa fermeture après 5 ans d’existence. Aucune annonce formelle n’a été communiquée, mais le média chinois assure que la société ne vendra plus d’ordinateurs portables à partir du second semestre 2025.

À noter qu’il ne s’agit pas de la première entreprise à posséder une telle licence : Flipkart en Inde avait lancé un ordinateur de la gamme PureBook en 2020, mais exclusivement pour le pays.

D’autres sociétés du genre ont contractualisé avec Nokia par le passé, sans succès, à l’instar de StreamView pour les TV et box multimédias, mais aussi RichGo pour la catégorie audio.

HMD Global reste l’un des partenaires historiques de la marque depuis 2016, ayant participé à relancer Nokia sur le marché des smartphones, sans véritable succès ici aussi. C’est notamment elle qui fabrique les emblématiques modèles 3310 encore en vente aujourd’hui.

Nokia persiste à vouloir revenir sur le marché des produits tech grand public, mais ne semble pas trouver la bonne formule. En parallèle, elle fait son beurre sur sa division en réseau fixe pour les entreprises, le cloud ou encore ses propres brevets technologiques dans le domaine de la téléphonique et de la vidéo en streaming.