Nokia PureBook Pro 15 et 17 : Off Global dévoile les premiers PC portables Nokia

La société française Off Global dévoile la première machine développée avec Nokia. Voici les Nokia PureBook Pro 15 et 17.

La marque Nokia arrive sur le marché des PC portables et cela se fait grâce à l’entreprise française Off Global. Avant l’ouverture du MWC, la firme dévoile le Nokia PureBook Pro, sa première référence avec la marque Nokia. Un PC portable qui se veut simple à utiliser, grâce à son design, son format, et ses performances.

La simplicité Nokia

Avec ce PC, Off Global ne va donc ni s’attaquer aux ultraportables ultrafins, ni aux PC performants hors de prix, mais bien aux PC familiaux. Ceux qui peuvent intéresser tant de monde pour équiper un foyer et apporter à la fois un niveau de performance suffisant pour les tâches du quotidien, et en même temps un confort pour regarder la TV, faire du cloud gaming ou encore lancer Netflix.

Le Nokia PureBook Pro est un PC portable équipé d’un écran de 15,6 pouces LCD IPS avec une définition Full HD et d’un traitement anti-reflet. Dans son châssis en plastique (avec un couvercle recouvert d’alluminium), on retrouve pour assurer un bon niveau de performances, un processeur Intel Core i3-1220P tout juste dévoilé par Intel. Ce processeur se situe entre les gammes U et H d’Intel, et offre dans une enveloppe 28W toute la modernité de l’architecture Alder Lake de 12e génération d’Intel. On a donc 2 cœurs haute performance P-Cores et 8 cœurs économes E-Cores. Le processeur est cadencé jusqu’à 4,4 GHz pour les P-Cores et les E-Cores tournent à une fréquence de bazse de 1,1 GHz. La puce est épaulée par un iGPU intégré Intel à 64 cœurs EU. Pour compléter la fiche technique, on peut noter l’intégration de 8 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go (3300 Mo/s en lecture, 2200 Mo/s en écriture).

Côté connectique, Nokia a visiblement voulu faire simple avec deux ports USB-C « full charge & sync », un port USB 3.2 au format classique, une prise jack et un lecteur de carte microSD. Dans un tel format, on pourra être surpris de ne pas trouver un lecteur de carte SD classique. D’après les équipes de Off Global, ce port est davantage là pour permettre aux utilisateurs d’étendre le stockage grâce à une carte microSD, plutôt que pour faire du transfert de données depuis un périphérique.

Au clavier complet vient s’ajouter un pavé numérique sur la version 17,3 pouces de la machine. Dans les deux cas, le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreinte compatible Windows Hello. Pratique pour se connecter rapidement à sa session.

Avec une batterie moyenne de 57 Wh, Off Global promet une autonomie « jusqu’à 10 heures » qu’il faudra attendre de vérifier lors d’un test complet. La machine est forcément un peu encombrante, c’est le format choisi par le constructeur : 358 x 237 x 19,05 mm pour 1,7 kg.

Prix et disponibilité

La gamme Nokia PureBook Pro sera en vente à partir du deuxième trimestre 2022. Le prix débute à 699 euros pour la version 15,6 pouces et 799 euros pour la version 17,3 pouces. Les machines seront proposées en quatre coloris : gris, bleu, rouge et noir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.