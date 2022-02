OFF Global : les PC portables Nokia seront français

La marque Nokia arrive sur une gamme de PC portables à l'occasion du MWC 2022 qui se prépare. La licence a été obtenue par le jeune français Off Global.

Depuis plusieurs années, la marque Nokia propose à des fabricants de récupérer son nom comme licence pour développer de nouveaux produits. C’est un modèle que l’on a déjà connu avec d’autres grands noms de la tech comme Philips ou BlackBerry. Nokia s’est notamment associé avec le fabricant HMD Global en Finlande pour la conception et la distribution de smartphones Nokia sous Android.

Pour l’arrivée des PC portables Nokia, ce n’est pas HMD Global qui s’en occupe, mais Off Global, une jeune entreprise française.

Société française, équipe internationale

Frandroid a pu échanger avec les équipes de Off Global avant la présentation des premiers PC portables. Située à Lyon, la société compte pour le moment une quinzaine d’employés en France, mais aussi une deuxième équipe d’une quinzaine de personnes en Thaïlande. Elle travaille avec Nokia qui propose une équipe de design à San Francisco pour assurer la cohérence de l’utilisation de la marque Nokia avec les autres appareils.

Attention, les PC portables conçus par Off Global seront bien produits en Chine, comme le reste de la production mondiale du marché. L’entreprise l’admet volontiers et indique travailler avec des partenaires ODM et une équipe en Chine pour assurer la production à grande échelle de ses produits.

Quand on nous annonce ce genre de structures, on peut toujours craindre une simple opération marketing passant par l’achat de machines déjà conçues en Chine en marque blanche sur lesquelles on n’aurait plus qu’à coller la marque Nokia. Off Global nous a promis qu’il n’en était rien et que les PC étaient bien conçus par la jeune entreprise, sans passer par un catalogue.

Car il ne s’agit pas de lancer des PC portables Nokia en France seulement, mais bien dans le monde entier. Vingt-deux territoires sont concernés. Parmi les absents, il y a notamment l’Inde où la firme n’a pas obtenu la licence Nokia, déjà possédée par le géant de la distribution local Flipkart.

Lancement progressif

Off Global profite du MWC 2022 pour dévoiler les premiers PC Nokia PureBook Pro qui seront commercialisés en France et ailleurs en 2022. La distribution se fera avant tout en ligne dans un premier temps, mais la marque devrait, on l’imagine, rapidement signer avec de grands commerçants comme Amazon ou La Fnac.

L’entreprise promet de dévoiler d’autres machines Nokia au cours de l’année 2022.

