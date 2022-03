Nokia PureBook Pro : on les a vus, l’entreprise française vise le juste rapport qualité-prix

Des ordinateurs portables estampillés Nokia, et pourquoi pas ? Une entreprise française a signé un accord de licence avec Nokia et vient de présenter, au MWC, ses premiers ordinateurs portables sous Windows 11.

Les gens qui entendent le nom de Nokia pensent certainement au jeu Snake sans fin sur des téléphones indestructibles qui se démarquaient du lot de téléphones à l’époque grâce à une attention portée aux détails de conception. Nokia a été le leader de la téléphonie, la marque est encore extrêmement connue.

Mais voilà, Nokia a changé. L’entreprise finlandaise n’a pas la même activité d’antan. Elle prête, comprenez par là qu’elle licencie, sa marque à d’autres entreprises. C’est pour ça que les téléphones Nokia actuels sont créés et vendus par HMD Global. StreamView, une entreprise autrichienne, exploite la marque Nokia pour un autre type d’appareils : les téléviseurs. Et désormais, c’est une entreprise française, Off Global, qui va vendre des ordinateurs portables estampillés Nokia.

Découvrons les PureBook Pro

Au MWC 2022, sur le stand de Nokia, nous avons pu voir les premiers ordinateurs portables de cette nouvelle marque : PureBook Pro. Nous avons également pu nous entretenir avec les responsables d’Off Global. Sachez d’ailleurs, qu’Off Global est une filiale de la société d’investissement OFF Financière et Participations. Plus globalement, Off Global est rattaché à un grossiste, un groupe chargé de la distribution.

Off Global compte commercialiser toute une gamme d’ordinateurs portables : des PC à clapet, des PC hybrides, des PC convertibles… pour le moment, ils se sont concentrés sur un PC à clapet avec deux tailles de diagonale : 15,6 et 17,3 pouces.

Ils n’ont pas souhaité se positionner sur un segment haut de gamme, ils ont cherché à avoir des configurations équilibrées. Premier constat : le design est tout en rondeur, cela nous fait penser aux anciens MacBook blanc et noir en plastique. D’après Off Global, ce sont des designers de Nokia qui ont travaillé sur ces lignes, qui ont choisir les coloris… Bref, ces ordinateurs portables ont un châssis qui a été spécifiquement conçu pour cette marque : la coque supérieure a un revêtement en aluminium, tandis que le reste est en plastique dur.

Off Global nous a confirmé que ces produits doivent respecter un cahier des charges, ils ont été validés par les ingénieurs de chez Nokia. Ces modèles de présérie semblaient à première vue déjà arborer des finitions correctes. Ils comptent commercialiser leurs PC dès avril 2022.

Sous le capot, vous trouverez un processeur Intel Core i3-1220P de 12e génération, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go. Ne vous attendez pas à obtenir des performances dignes des puces Apple M1, on en est loin. Mais, on peut dire que c’est choix judicieux de choisir ce CPU très récent de la famille Alder Lake. Il a été conçu pour être dans des ordinateurs portables ultra-légers, mais il offre surtout un bon rapport puissance-prix. On a hâte de voir ce qu’il a dans le ventre.

En fait, ils ont créé un laptop équilibré avec des choix argumentés. Premièrement, l’écran IPS LCD est en définition Full HD. Selon eux, c’est largement suffisant sur ce type de machine. Vous aurez également remarqué que l’écran a un traitement anti-reflet, pas franchement le meilleur mais ça fonctionne, et qu’il a un taux de luminosité qui semble moyen à première vue. Nous avons apprécié la taille du touchpad, il est bien plus grand que la moyenne, ainsi que la webcam en définition Full HD et le lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation (compatible Windows Hello).

De plus, il a deux ports USB-C en USB 3.2, un lecteur de carte microSD et une prise audio 3,5 mm. Quant à la batterie, elle est censée tenir jusqu’à 10 heures. Cependant, le châssis est épais, on est loin de la finesse offerte par les ultrabooks. Ce n’est pas la même catégorie d’appareils et ce ne sont pas les mêmes tarifs également. Ils ont également une bonne puissance de charge, à savoir 65 Watts, ce qui permet de récupérer rapidement des % de batterie.

Comme vous pouvez le voir, ces Nokia PureBook Pro sont une histoire de compromis : design, fonctions, caractéristiques… les tarifs de base ne sont pas exorbitants : 699 euros pour le 15 pouces (8 Go, 512 Go, Core i3) et 799 euros (8 Go, 512 Go, Core i3) pour le PureBook Pro 17 pouces. Le choix des matériaux, la conception ou leur design permettent, selon nous, de proposer des machines qui se différencieront des PC à bas prix que l’on trouve généralement chez Medion, Thomson, Polaroid, Prixton et ainsi de suite.

Comme expliqué plus haut, Off Global ne s’arrêtera pas là : une version 14 pouces est dans les cartons, et ils ont exposé des modèles convertibles et encore plus accessibles sur leur stand.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.