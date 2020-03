Le premier smartphone alliant écran 144 Hz, 5G et Snapdragon 865 est là

Le Nubia Red Magic 5G est officiel. Ce nouveau fleuron chinois propose tout ce qu'il faut pour un véritable smartphone gamer.

Depuis plusieurs années, les fabricants proposent des smartphones « gaming » qui se démarquent en général par leur design, mais aussi par l’intégration d’un écran 90 ou 120 Hz. Désormais, cette caractéristique est celle des smartphones haut de gamme plus classiques, comme le Galaxy S20 ou le Pixel 4.

Pour continuer à se différencier, il faut donc aller plus loin, jusqu’à atteindre les fameux 144 Hz que l’on connait bien dans le monde du gaming PC. C’est exactement ce que propose l’écran 6,65 pouces Full HD+ AMOLED du Nubia Red Magic 5G. On notera cependant qu’il ne s’agit pas du plus haut taux de rafraîchissement pour un écran de smartphone, puisque l’Aquos Zero2 de Sharp intègre une dalle de 240 Hz.

Quelques bonnes idées

Ce smartphone revendique son orientation gaming par d’autres caractéristiques que son écran 144 Hz. D’abord, le téléphone intègre deux boutons capacitifs sur la tranche, qui serviront de gâchettes en le tenant au format paysage. Une fonction bienvenue, en particulier pour les émulateurs.

Nubia intègre aussi un système de « vibration 4D » dont il faudra attendre le test pour en découvrir les capacités, et un bouton permettant de passer en mode jeu.

Il a aussi tout d’un smartphone performant en intégrant un Snapdragon 865 et un modem 5G compatible SA et NSA. Nubia indique avoir particulièrement travaillé le refroidissement de la puce central pour obtenir de meilleures performances en jeu. Une promesse assez classique pour les smartphones gamer, mais dont l’efficacité est à vérifier en test.

Le SoC est épaulé par 8 à 16 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.0. Une batterie de 4500 mAh permet d’alimenter tout ça, et se recharger par le port USB-C et le chargeur de 55W fourni. D’après Nubia, il peut recharger le smartphone à 56 % en 15 minutes.

L’appareil photo est en général le parent pauvre de ce genre de smartphone. Ici, on a le droit à un capteur principal de 64 MP (Sony IMX 686), un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Il ne fera probablement pas de miracle en matière de photographie.

Disponibilité et prix

Le Red Magic 5G est annoncé à partir de 3800 yuans en Chine, soit 485 euros HT environ. Reste à patienter pour savoir si, quand et à quel prix, le smartphone débarquera en Europe.