Jusqu’à présent, les écrans pour smartphone les plus fluides proposaient des taux de rafraîchissement de 90 Hz ou 120 Hz au mieux. Sharp pousse le bouchon encore plus loin avec son Aquos Zero2 dont la dalle monte jusqu’à 240 Hz.

Depuis un peu plus d’un an, les smartphones s’émancipent des dalles à rafraichissement 60 Hz. On a d’abord eu droit à des rafraîchissements à 90 Hz sur des smartphones orientés gaming comme les Asus ROG Phone ou Razer Phone, puis sur des appareils plus grand public comme le OnePlus 7 Pro. Désormais, le constructeur japonais Sharp va plus loin avec son Aquos Zero2.

Ce nouveau smartphone, dévoilé ce mercredi par la marque, est en effet doté d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. C’est quatre fois plus rapide qu’un smartphone standard doté d’une dalle 60 Hz.

En dehors de cette innovation technologique, l’écran OLED du Sharp Aquos Zero2 profite d’une diagonale de 6,4 pouces affichant 2340 pixels par 1080. Pour permettre un tel rafraîchissement de l’écran, le smartphone est également équipé d’une puce Snapdragon 855 adossée à 8 Go de RAM et 64 Go de stockage. On y retrouve également une batterie de 3 130 mAh, un lecteur d’empreintes digitales dans l’écran et un système de reconnaissance faciale.

Deux appareils photo au dos de l’Aquos Zero2

Pour la photo, le Sharp Aquos Zero2 est équipé de deux appareils au dos : un capteur principal de 12,2 mégapixels avec objectif grand-angle équivalent 26 mm ouvrant à f/1,7, et un capteur secondaire de 21,1 mégapixels avec objectif ultra grand-angle équivalent 18 mm ouvrant à f/2,4.

Pour l’heure, Sharp n’a pas annoncé de prix pour son Aquos Zero2, mais a confirmé qu’il arrivera dans le courant du mois de décembre. On ignore encore si le smartphone sera commercialisé en France.