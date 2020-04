Xiaomi Mi Note 10 : le modèle Pro devient moins cher que la version classique

Le Xiaomi Mi Note 10 Pro est un modèle légèrement boosté par rapport à la version classique du smartphone chinois, et donc logiquement plus cher. Rue du Commerce le propose pourtant aujourd'hui avec 50 euros de moins sur la facture.

La version Pro du Xiaomi Mi Note 10 ne révolutionne pas forcément la formule originale. Celle-ci rajoute simplement 2 Go de mémoire vive en supplément pour un léger gain de puissance et étend la capacité de stockage jusqu’à 256 Go, au lieu de 128.

En bref

L’écran AMOLED incurvé

L’appareil photo 5 capteurs

L’autonomie toujours confortable

Le Xiaomi Mi Note 10 Pro est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Rue du Commerce grâce au code promo XIAOMI-REDMI-NOTE10-PRO-3010, contre 649 euros à son lancement. Notez que le Xiaomi Mi Note 10 classique est affiché à 549 euros.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le Xiaomi Mi Note 10 Pro n’est qu’une (très) légère amélioration du modèle d’origine. Il est toujours propulsé par le Snapdragon 730G, un processeur orienté gaming pour lire tous les jeux à fond, mais épaulé cette fois-ci par 8 Go de RAM au lieu de 6. Vous pourrez même stocker plus d’applications grâce à son stockage interne 256 Go, soit le double.

Pour le reste, c’est exactement le même smartphone. On retrouve évidemment la fameuse « penta » caméra équipée de 5 capteurs, dont un de 108 mégapixels. Il est alors capable de capturer des clichés très finement détaillés dans un format de 12 032 x 9 024 pixels. La polyvalence est également au rendez-vous, en passant du portrait au zoom x50, jusqu’à un mode macro slow motion à 960 fps. Bref, c’est un excellent photophone à moins de 500 euros.

Il n’agrandit d’ailleurs pas ses mensurations malgré sa mention Pro. Non, il conserve le même design et le même format que le Xiaomi Note Note 10 avec un écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés. Il est également tout aussi autonome grâce à sa batterie de 5 260 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 30 W).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter le test complet du Xiaomi Mi Note 10 dans nos colonnes.

