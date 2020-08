Le Xiaomi Mi 10 Ultra détrône le Huawei P40 Pro en photo selon DxoMark

Le spécialiste de la photo DxOMark a testé le Xiaomi Mi 10 Ultra et, à cette occasion, il lui accorde une meilleure note que le Huawei P40 Pro pour la qualité de ses clichés.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra tout juste officiellement présenté est un meilleur smartphone pour les photos que le Huawei P40 Pro. Voici l’avis fraîchement partagé par DxOMark, le spécialiste du secteur. Le premier surclasse le deuxième d’une courte tête en enregistrant un score de 130 contre 128.

Précisons toutefois que cette note ne concerne que les modules photo arrière des appareils.

En plus de sa charge 120 W et de son écran 120 Hz, le nouveau smartphone met aussi en avant son zoom x120. D’ailleurs, notez qu’en plus de son téléobjectif — x10 en optique —, le Mi 10 Ultra se dote aussi d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 20 mégapixels et d’un capteur de profondeur pour le mode portrait de 12 mégapixels.

En bref, l’avis de DxOMark sur le Xiaomi Mi 10 Ultra

Comment le Xiaomi Mi 10 Ultra a-t-il séduit DxOMark ? Le spécialiste de la photo apprécie, entre autres, la bonne exposition des clichés associée à une dynamique bien gérée, la précision de la balance des blancs, « l’excellent niveau de détails » sur le zoom ou encore l’effet bokeh plaisant sur les portraits. À l’inverse, le téléphone se voit reprocher quelques artefacts sur le mode HDR, d’occasionnels rendus peu naturels et une perte d’informations sur les prises de vue en ultra grand-angle.

Pour la vidéo, le Xiaomi Mi 10 Ultra est encensé pour sa belle stabilisation de l’image, le bon compromis entre le rendu des textures et le niveau de bruit ainsi que pour la balance des blancs et les couleurs agréables à l’œil. Cependant, la dynamique pourrait être un peu mieux gérée selon DxOMark.

Le Huawei P40 Pro détrôné

Quoi qu’il en soit, le Huawei P40 Pro qui avait enregistré un double record sur DxoMark plus tôt dans l’année se retrouve aujourd’hui en deuxième position. Il reste toutefois premier — pour l’instant — dans le classement des selfies.

Notez par ailleurs que le Mi 10 Ultra a été officialisé uniquement en Chine pour célébrer les 10 ans de la marque Xiaomi.