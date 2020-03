Le Huawei P40 Pro bat un double record sur DxoMark

Le Huawei P40 Pro, sans grande surprise, enregistre le meilleur score jamais observé chez le spécialiste de la photo DxOMark. En outre, il s'empare aussi de la première place dans le classement des meilleurs smartphones pour selfies.

Le Huawei P40 Pro a été tout récemment officialisé. Nous avons déjà pu prendre en main le téléphone en attendant d’en faire le test complet. Toutefois, nous étions encore dans l’expectative concernant un point : la note DxOMark.

En effet, Huawei s’est habitué, avec ses smartphones haut de gamme, a s’ériger tout en haut du classement du spécialiste de la photographie. Le nouveau fleuron n’échappe pas à la règle. Le laboratoire DxOMark vient en effet de publier ses résultats et le Huawei P40 Pro atteint ainsi des scores de 128 sur la partie photo et vidéo classique et de 103 dans la section selfie.

Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit du résultat le plus haut jamais atteint. Ainsi, le Huawei P40 Pro réalise un double record au sein de DxoMark. Le score de 128 se veut particulièrement impressionnant puisqu’il est plus élevé de 4 unités que l’Oppo Find X2 Pro qui s’était emparé de la première place du classement aux côtés du Xiaomi Mi 10 Pro.

Excellent partout

Le spécialiste de la photo explique que le Huawei P40 Pro excelle dans tous les domaines de la photo. DxOMark met toutefois particulièrement à l’honneur la qualité du zoom à différents niveaux de grossissement, le traitement du bokeh sur le mode portrait, l’efficacité de l’autofocus et la richesse des détails en faible luminosité. Seul le champ de vision un tantinet limité de l’ultra grand-angle semble sonner comme une fausse note.

Sur la vidéo, le traitement HDR est légèrement en deçà du niveau attendu par DxOMark, mais en contrepartie, le Huawei P40 Pro est salué pour son excellente stabilisation et sa très bonne colorimétrie.

Enfin, pour les selfies, le Huawei P40 Pro est félicité essentiellement pour le bon compromis trouvé entre les niveaux de bruit et de détails, la précision du bokeh et la qualité de l’exposition.

Rappelons que le Huawei P40 Pro est annoncé en France au prix conseillé de 1099 euros et qu’il tourne avec l’écosystème de Huawei et son AppGallery au lieu de profiter des services Google.