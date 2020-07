Xiaomi Mi 10 Pro Plus : des réglages graphiques inspirés du PC seraient en préparation

Pour le Mi 10 Pro+, Xiaomi et Qualcomm seraient à l'oeuvre sur une suite de fonctionnalités propres à un mode « Game Turbo ». Destinées à booster les performances graphiques de l'appareil, ces fonctionnalités permettraient de choisir entre différents profils, tout en laissant dans certains cas le soin à l'utilisateur de régler à sa guise la qualité visuelle des jeux... un peu comme sur PC.

Si les technologies permettant de booster manuellement ou automatiquement les performances de la partie graphique de nos smartphones existent depuis longtemps, Xiaomi semble avoir pour projet d’aller nettement plus loin dans le concept. En partenariat avec Qualcomm, le constructeur chinois chercherait à ajouter à son futur Mi 10 Pro Plus toute une suite de fonctionnalités relatives à un mode turbo pour sa partie graphique.

Ces fonctionnalités permettraient à l’utilisateur de choisir entre différents profils de performances, mais ce n’est pas tout : elles pourraient surtout permettre de régler, depuis une interface dédiée, certains paramètres graphiques comme la finesse du traitement aliasing (pour l’atténuation du crénelage) ou encore le filtrage anisotropique (dédié à la finesse des textures).

C’est en tout cas ce que dévoile le leaker Ice Universe sur Twitter. Son tweet fait en effet mention d’une « fonctionnalité unique » baptisée « Game Turbo » et développée à la faveur d’un partenariat entre Qualcomm et Xiaomi. Une première qui laisserait effectivement à l’utilisateur tout loisir de régler plusieurs paramètres graphiques. Les paramètres de ce mode Game Turbo seront visiblement accessibles directement depuis une interface dédiée, semblable au panneau de contrôle Nvidia sur PC, par exemple.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9

— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020