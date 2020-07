Les iPhone 12 ne seraient pas disponibles en septembre selon Qualcomm

Le retard des iPhone 12 se précise. C'est cette fois Qualcomm qui laisse entendre que le smartphone phare 5G de l'un de ses clients arriverait plus tard que prévu en fin d'année...

Y aura-t-il de la neige en hiver ? Y aura-t-il des iPhone en septembre ? Deux questions qui appellent généralement « oui » comme réponse, mais qui n’ont jamais été aussi incertaines que cette année. La faute à la planète.

Depuis plusieurs mois, l’incertitude demeure quant aux habituels plannings des lancements et événements perturbés par l’épidémie de coronavirus, l’arrêt des usines de production et le confinement de plus de la moitié de la planète. Certains comme Samsung parviennent à tenir leur calendrier et les Galaxy Note 20 seront bien dévoilés début août comme à l’accoutumée. D’autres comme Apple essaient de s’y tenir et laissent courir la rumeur de la tenue d’une keynote début septembre comme chaque année. Mais cela ne veut cependant pas dire pour autant que les produits sortiront dans le timing attendu.

Le retard du lancement d’un smartphone phare

Lors de la présentation de ses résultats trimestriels aux actionnaires, Qualcomm a peut-être vendu la mèche d’un retard à attendre des prochains iPhone 12 5G. L’entreprise a laissé entendre qu’il faudrait s’attendre à un « impact partiel » sur ses résultats financiers du 4e trimestre en raison « du retard du lancement d’un smartphone haut de gamme 5G phare ».

Sans manquer de respect à Huawei eu égard à ses déboires avec les Etats-Unis, le lancement qui pourrait avoir un impact important sur les gains potentiels de Qualcomm entre juillet et septembre, c’est très probablement celui du smartphone à la pomme attendu pour la seconde moitié de septembre. La firme américaine est le fournisseur de puces 5G des modèles à venir après un bras de fer juridique et un accord à 4,5 milliards de dollars signé l’an dernier pour équiper les prochains iPhone.

L’iPhone 12 pas attendu avant le 9 octobre

Le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, a confirmé dans un entretien à Reuters un « léger retard qui repousse certains produits au 4e trimestre » (octobre-décembre). Les iPhone ne seraient pas reportés à la fin de l’année, mais un décalage de sortie au mois d’octobre est fortement envisagé.

Et cela vient confirmer les dire de plusieurs leakers dont le nouveau venu, Komiya, qui annoncent des précommandes pour le 2 octobre et des livraisons dès le le 9 octobre pour les iPhone 12 et 12 Max tandis que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max verraient les précommandes et lancements décalés de deux semaines. Reste à savoir lesquels seront des iPhone 5G dans le lot.