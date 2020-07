iPhone 12 : un premier aperçu de son interface sur un écran de 5,4″

Les outils de développement mis à disposition avec la bêta 3 d'iOS 14 donnent un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'interface du futur iPhone 12 de 5,4 pouces.

La bêta d’iOS 14 aurait-elle confirmé l’arrivée prochaine d’un iPhone de 5,4 pouces ? C’est en tout cas ce que l’on peut penser en voyant la découverte réalisée par 9to5mac grâce à la fonction Display Zoom d’iOS.

Un petit iPhone en préparation

Les rumeurs évoquent 4 nouveaux smartphones pour cette génération d’iPhone 12, avec des diagonales d’écran allant de 5,4 à 6,7 pouces. Le modèle le plus petit serait donc plus compact encore que l’iPhone X et l’iPhone 11 (5,8 pouces) afin de contenter notamment ceux qui regrettent l’élargissement inextricable des écrans de smartphones qui se rapprochent de plus en plus de la taille des tablettes d’antan.

Et a priori, ce smartphone compact devrait afficher une définition de 960 x 2079 pixels, à en croire la découverte de 9to5mac.

Un indice dans iOS 14

En fouillant dans la bêta 3 d’iOS 14, le site spécialisé a découvert un élément intéressant grâce à la fonction Display Zoom et à l’émulateur dédié aux développeurs : la prise en charge de la définition 960 x 2079 pixels.

Mais d’abord, expliquons un peu mieux ce qu’est Display Zoom et son fonctionnement. Display Zoom est une fonctionnalité d’accessibilité — ou de confort — qui permet de grossir l’affichage de l’interface d’iOS avec une vue « zoomée ». Le texte comme les icônes deviennent alors plus visibles.

Pour fonctionner, Display Zoom se base sur les différentes définitions déjà intégrées à iOS. Par exemple, ce mode affiche sur l’iPhone 11 Pro Max de 6,5 pouces l’interface de l’iPhone 11 Pro, adaptée pour un écran de 5,8 pouces. Ainsi, tout semble plus gros à l’écran.

L’émulateur iOS ne permet pas de sélectionner des définitions qui n’existent pas et 9to5mac a obtenu des bugs en tentant différents formats. Le bon fonctionnement de cet affichage en 960 x 2079 pixels laisse donc fortement présager l’arrivée d’un modèle plus petit que le 5,8 pouces actuel de l’iPhone 11 Pro.

Un écran plus fin

Une telle définition sur une diagonale de 5,4 pouces signifierait que l’iPhone 12 aurait une densité d’affichage de 424 PPP (pixels par pouce). Si c’est encore bien en dessous de la finesse que l’on trouve sur les meilleurs smartphones Android, c’est toutefois une hausse par rapport à ce que l’on trouve sur l’iPhone 11 (1792 x 828 pixels pour 6.1 pouces, soit 324 PPP).

Par ailleurs, les rumeurs évoquent une dalle Oled et non LCD sur cette génération. Cela signifie donc que le gain de qualité au niveau de l’écran entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12 devrait être particulièrement visible.

Reste maintenant à savoir quand Apple présentera sa nouvelle gamme de smartphones. La marque à la pomme programme habituellement son événement début septembre. Mais avec l’épidémie de Covid-19, de nombreux lancements ont pris du retard et celui des iPhone 12 pourrait bien ne pas y échapper.