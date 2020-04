Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro commencent à faire parler d'eux. Voici tout ce que l'on sait sur les prochains fleurons fabriqués par Apple.

Les 4 nouveaux iPhone pour 2020

Comme chaque année, Apple prépare une nouvelle génération d’iPhone pour la fin de l’année. En 2020, on devrait donc voir débarquer la gamme iPhone 12 pour remplacer les iPhone 11 et 11 Pro de 2019.

D’après les rumeurs, Apple travaillerait sur 4 nouveaux modèles, deux versions de l’iPhone 12 d’une part, et deux versions de l’iPhone 12 Pro d’autre part.

Nous avons réuni ici tout ce que nous savons grâce aux fuites sur le design, l’écran, les performances, la date de sortie ou encore le prix de la gamme iPhone 12.

Voici un aperçu en bref de la nouvelle gamme d’iPhone pour 2020 :

iPhone SE 2020 : le design de l’iPhone 8 avec des composants de l’iPhone 11.

iPhone 12 : écran 5,4 pouces OLED, module à 2 appareils photo. Lancement à l’automne 2020

iPhone 12 « Max » : écran 6,1 pouces OLED, module à 2 appareils photo. Lancement à l’automne 2020.

iPhone 12 « Pro » : écran 6,1 pouces OLED, module à 3 appareils photo avec LIDAR. Lancement à l’automne 2020.

iPhone 12 « Pro Max » : écran 6,7 pouces OLED, module à 3 appareils photo avec LIDAR. Lancement à l’automne 2020.

📱 À quoi ressemblera l’iPhone 12 ?

Pour Apple, l’iPhone 12 sera un retour en arrière nostalgique en termes de design. Toutes les rumeurs et fuitent s’accordent en effet à dire que le smartphone proposera un design rappelant l’iPhone 4, avec des bords bien droits. Les bordures autour de l’écran seraient bien plus fines, et l’écran serait désormais complètement plat. L’encoche au-dessus de l’écran serait affinée.

Cette affirmation, on la doit d’abord à Ming-Chi Kuo dès septembre 2019, mais aussi aux sources de Bloomberg et enfin à celles de Max Weinbach. C’est à ce dernier que l’on doit les premières images du design venant des plans CAD du téléphone.

🔌 Aura-t-il un port USB-C ?

Non, l’iPhone 12 devrait intégrer un port Lightning, mais pas de port USB-C.

D’après Ming-Chi Kuo il faudra attendre 2021 pour que Apple abandonne son connecteur Lightning, sans le remplacer.

💧 Aura-t-il une encoche ?

Oui l’écran de l’iPhone 12 devrait continuer de proposer une encoche pour loger les capteurs nécessaires à Face ID.

Cependant, pour la première fois depuis l’iPhone X de 2017, l’encoche serait beaucoup plus étroite, et donc moins proéminente.

Un écran OLED à 120 Hz

La grande tendance sur le marché des smartphones Android, c’est les écrans à 90 Hz ou plus. C’est quelque chose qu’Apple propose déjà sur son iPad Pro avec des écrans à 120 Hz qui permettent un affichage beaucoup plus fluide de l’interface.

D’après plusieurs sources, c’est avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max qu’Apple devrait passer à un écran 120 Hz sur ses téléphones. Cela devrait également permettre à la marque de continue démarcation entre ses modèles Pro et ses modèles plus accessibles.

En effet, l’iPhone 12 devrait lui aussi avoir le droit à un écran OLED cette année, mais seulement à 60 Hz. Apple réserverait donc le LCD uniquement à l’iPhone SE.

Une puce Apple A14 Bionic en 5 nm

La nouvelle génération de téléphone s’accompagnera aussi d’un nouveau processeur. Le SoC Apple A13 devrait logiquement laisser sa place à une puce Apple A14 Bionic dont la production serait toujours à la charge de TSMC.

La nouvelle puce bénéficierait d’une finesse de gravure en 5 nm, ce qui permet un bond en performance de 15 % comparé au procédé 7 nm utilisé auparavant.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devraient avoir le droit à 6 Go de RAM, alors que les deux autres modèles se limiteraient à 4 Go.

📡 Sera-t-il compatible 5G ?

Oui, l’ensemble des 4 modèles d’iPhone 12 seraient compatibles avec la 5G. Attention, ils ne devraient gérer que la 5G SUB-6, et non les bandes millimétriques.

Pour la première fois depuis plusieurs années, Apple ferait appel à Qualcomm pour le modem de l’iPhone. Ce qui devrait permettre de lui offrir plus de performances comparées aux modèles Intel utilisés en Europe jusque-là.

En revanche, Apple n’aurait pas été convaincu par les antennes 5G proposées par Qualcomm et aurait donc conçu ses propres antennes en interne. Les bandes antennes seraient plus larges et plus visible sur l’iPhone 12 que sur l’iPhone 11.

La caméra Lidar fait son arrivée

Apple a intégré un capteur Lidar à l’iPad Pro 2020. Il permet au module photo de mieux gérer les profondeurs et comprendre son environnement 3D jusqu’à 20 mètres de distance.

Ce nouveau capteur devrait faire aussi son arrivée sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Cette information provient d’une fuite d’iOS 14.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Max devraient continuer d’intégrer le même couple de deux capteurs photo (grand angle et ultra grand-angle) que l’iPhone 11.

📅 Quand est-ce que sort l’iPhone 12 ?

Comme tous les ans, Apple devrait dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone en septembre. La sortie des appareils se ferait en retard à cause de la pandémie de coronavirus.

Il faut donc s’attendre à une sortie de l’iPhone 12 en novembre 2020, ou à la fin du mois d’octobre.

À quel prix sera-t-il lancé ?

Si l’on se calque sur le prix de la génération précédente, l’iPhone 12 devrait avoir un prix autour des 800 euros, alors qu’il faudra compter plus de 1100 euros pour l’iPhone 12 Pro.

Pour autant, le passage à la 5G pourrait permettre à Apple de justifier une nouvelle hausse des prix de ses téléphones.