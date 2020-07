Apple pourrait présenter les iPhone 12 le 8 septembre, les Apple Glass le 27 octobre

Selon plusieurs leakers, Apple aurait prévu une keynote en ligne pour dévoiler ses nouveaux iPhone 12 le 8 septembre. Les MacBook Apple Silicon auraient le droit à un événement fin octobre, avec la présence possible des Apple Glass.

Pas de pandémie suffisamment importante pour empêcher Apple de dérouler son calendrier. Si Tim Cook et les siens ont dû se réadapter ces derniers mois pour dévoiler l’iPhone SE, le nouveau MacBook Air ou encore l’iPad Pro 2020, s’en remettre à une conférence des développeurs WWDC en ligne et inventer de nouveaux modes de communication, ils entendent garder quelques habitudes.

Le AirPower en invité surprise d’une keynote de septembre

Et cela va notamment pour la présentation des iPhone qui a lieu traditionnellement dans les premiers jours de septembre. Selon le compte Twitter Komiya, confirmé par la suite aussi par le compte iHacktu Pro qui a souvent vu juste par le passé, Apple aurait bien dans l’intention d’organiser un événement en ligne pour présenter ses iPhone 12 le mardi 8 septembre prochain.

Avec un programme des plus classiques : hormis ses smartphones vedettes attendus par quatre, la marque à la pomme dévoilerait une nouvelle Apple Watch (Series 6), un nouvel iPad (entrée de gamme) et redonnerait des nouvelles du coussin de chargement multiproduit AirPower. Un projet pourtant officiellement abandonné par Apple mais dont des photos ont récemment fuité et qui aurait été repensé avec succès par les équipes d’Apple en 2020. De quoi entrer en production et pouvoir être officiellement lancé. Il ajoute dans un autre tweet l’annonce (enfin) des balises AirTags.

La date est assez prévisible et correspond aux habitudes de la maison. La keynote de rentrée a souvent lieu le second mardi de septembre, hors 11 septembre pour des raisons évidentes, pour laisser environ 10 jours avant la sortie officielle des produits et rester sur le mois de septembre. Mais si Apple a prévu une date d’annonce assez classique, cela ne signifie pas que les produits seront disponibles dans le timing habituel en raison du retard pris par la production et le développement durant le confinement du printemps.

Plus connu que Komiya, iHacktu Pro a indiqué que ses tweets et ceux de celui qui se présente aussi comme développeur Apple avaient été confirmés par des employés en interne.

Les MacBook « Apple Silicon » en public ?

Mais le leaker va plus loin. Ils annoncent également la tenue d’un autre événement le 27 octobre pour dévoiler l’iPad Pro (pourtant renouvelé en mars), la première lignée d’appareils Mac disposant de la nouvelle puce Apple Silicon et qui seraient le MacBook et le MacBook Pro 13 pouces, et un nouveau boitier Apple TV. Une fois encore, la date reste plausible, car Apple a souvent réservé à la fin octobre la présentation de ses Mac et iPad. Et Apple n’a jamais caché que ses nouveaux MacBook « maison » seraient lancés avant la fin de l’année.

Mais Komiya ajoute surtout à sa liste la présentation des Apple Glass, le nom prêté aux lunettes de réalité augmentée, un produit toujours à l’état de rumeur, même si les demandes de brevet à son sujet sont légion. Dans son message, le leaker laisse cependant entendre que les Apple Glass ne seraient dévoilées que lors d’un événement physique et non pour une keynote en ligne. Il s’est souvent murmuré qu’Apple voudrait dévoiler son nouveau produit phare en grande pompe devant la presse et pas dans le relatif anonymat d’un événement sur internet. Le printemps prochain a souvent été avancé comme date pour cela. Le mois d’octobre reste incertain pour la tenue d’une présentation en public, de nombreux événements prévus à cette période ayant déjà été annulés.

S’appuyant sur ses sources internes, Komiya ajoute qu’un nouvel iPhone serait programmé pour une keynote en mars 2021, accompagné des AirPods 3 qu’il faudrait donc encore attendre, d’un iPad Air 2021 et d’une version « entrée de gamme » de l’Apple Watch baptisée Apple Watch SE. Au vu du début d’année 2020 et de la tournure des événements, on attendra encore un peu avant de voir tout cela dans notre boule de cristal…