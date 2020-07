Samsung : on connait les 5 produits qui seront dévoilés au Galaxy Unpacked

Samsung a publié un petit teaser pour sa grande conférence prévue le 5 aout. Il dessine les contours des 5 produits qui seront dévoilés lors de l'événement. Un mystère facile à élucider quand les produits ont fait l'objet de fuites.

Pour jouer la carte du mystère, encore faut-il avoir des surprises en stock. Dans le premier teaser présentant l’événement Galaxy Unpacked qui se tiendra le 5 aout, le fabricant dessine les contours des produits qui seront dévoilés. Deviner de quels produits il s’agit n’est pas compliqué, les nouveautés de Samsung ont fait l’objet de fuites au cours des dernières semaines.

Une visite des locaux de Samsung

Avant de passer à la liste des produits, attardons-nous sur le contenu du teaser.

Hormis la présentation des appareils, on en apprend plus sur le type d’événement auquel on va assister. Il s’agit en effet de la première conférence de Samsung dans un monde touché par le COVID-19. La firme avait présenté son Galaxy S20 quelques jours avant le confinement. Ce Galaxy Unpacked devrait nous ouvrir les portes de Samsung Digital City, le QG du géant en Corée du Sud situé à quelques encablures de Séoul. Pour accueillir tous ses employés, la firme a développé une ville avec des écoles, des transports en commun, ou encore des commerces.

Présentation après présentation, nous devrions rencontrer des développeurs ou des concepteurs ayant travaillé sur les produits.

Les 5 produits présentés par Samsung

De gauche à droite, l’illustration du teaser dévoile 5 produits. La firme avait justement promis la présentation de 5 nouveaux appareils.

La Galaxy Tab S7 et S7+

Au fond à gauche, dans l’ombre, on peut voir se dessiner les contours de la Galaxy Tab S7.

Il s’agit d’une nouvelle tablette haut de gamme équipée de la 5G, d’un écran 120 Hz, et d’une puce Snapdragon 865. Elle sera déclinée en deux tailles : 11 pouces et 12,4 pouces.

Samsung Galaxy Buds Live

Toujours sur la gauche de l’image, on peut découvrir les nouveaux écouteurs True Wireless Samsung Galaxy Buds Live dans leur boitier de chargement.

Ces écouteurs ont récemment été confirmés par l’application officielle de Samsung. Cela laisse peu de place au doute.

Samsung Galaxy Watch 3

C’est un secret de polichinelle, Samsung devrait également dévoiler une nouvelle montre connectée lors de sa conférence. On l’aperçoit d’ailleurs au milieu de l’image.

La Galaxy Watch 3 a déjà été dévoilée dans des rendus presse par Evan Blass, et là encore, l’application officielle de Samsung a commencé à confirmer certaines nouveautés.

Samsung Galaxy Fold 2

Également nommé Galaxy Z Fold 2 par la presse, ce nouveau smartphone pliable est parvenu pour le moment à plutôt bien garder le secret sur son identité.

Le teaser de Samsung confirme bien que le smartphone serait au programme, et reprendrait le format du premier Galaxy Fold, avec un format smartphone dépliable en format tablette. Espérons que le fabricant aura corrigé les quelques défauts de la première génération.

Samsung Galaxy Note 20

On termine par celui qui devrait être la star de la soirée, le Galaxy Note 20.

Là encore le smartphone a fait l’objet d’innombrables fuites, et au moment où ces lignes sont écrites, il ne reste qu’à découvrir le prix de vente.

Rendez-vous le 5 aout pour découvrir exactement cette visite de Samsung Digital City et tous ces produits.