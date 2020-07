Samsung Galaxy Buds Live : le design haricot des écouteurs confirmé par l’App Store d’Apple

À moins de deux semaines de l’événement Unpacked, Samsung continue de voir le bateau fuir de tous les côtés. Après les Galaxy Note20 et le Galaxy Fold 2, c’est au tour des prochains écouteurs de se dévoiler bien malgré eux sur l’App Store d’Apple.

Pour une fois, cela n’a rien d’un nouveau coup bas dans la rivalité qui oppose Apple à Samsung à grands coups de procédure judiciaire. Cela tiendrait plutôt de la petite boulette, reste à savoir qui en est le fautif.

Victime de fuites en tous genres depuis plusieurs semaines et très en amont de son événement Unpacked du 5 août autour du Galaxy Note 20 dont on finit par tout savoir, Samsung s’est peut-être mis en défaut comme un grand en préparant l’arrivée de ses futurs produits. Ce vendredi, sur l’App Store, le Sud-Coréen a déjà lancé la future mise à jour de son appli qui accueillera… les prochains écouteurs connectés de la marque.

Tiens tiens tiens ne serait-ce pas les Galaxy Senzu ? 👀🔥 pic.twitter.com/GhjjET6mGz — вrandon le proĸтor (@BrandonLKS) July 24, 2020

Le nom officialisé sur l’App Store

Rien d’inhabituel si ce n’est le timing et les captures d’écran qui accompagnent l’annonce et sont donc visibles par tous les utilisateurs d’iPhone. On y découvre ainsi les prochains écouteurs en forme de haricots qui ne sont pourtant encore qu’à l’état de rumeur. Mais cela ne serait pas très grave si Samsung s’était contenté de mettre des représentations pour illustrer. La page dédiée dévoile également leur nom !

Dites bonjour aux « Galaxy Buds Live » qui auront donc bien la réduction active de bruit (on aperçoit un onglet pour activer/désactiver la fonction), des contrôles tactiles et un outil pour les localiser. On y découvre aussi tout le cheminement de configuration, le réglage des contrôles. Le nom n’est pas vraiment une surprise. En juin déjà, les équipes de XDA Developers avaient repéré le nom dans le code de l’application.

Ce n’est pas la première fois que Samsung joue la précipitation. En février, les Galaxy Buds+ avaient fait également une apparition avant l’heure. Cette fois, c’est sur l’App Store que Samsung a levé le voile sur ses nouveaux venus. En revanche, sur le Play Store de Google, aucune trace des Galaxy Buds Live. Samsung a été plus prévoyant pour ses propres smartphones.