Les écouteurs en forme de haricot de Samsung proposeraient une réduction de bruit

Samsung travaille sur de nouveaux écouteurs true wireless. Connus sous le nom de Bean -- pour haricot -- ils adopteraient un format pour le moins original, mais également un système de réduction active du bruit.

Il y a quelques jours, on découvrait grâce au site allemand WinFuture, le design des prochains écouteurs true wireless de Samsung. Contrairement aux Galaxy Buds et Buds+ lancés depuis l’an dernier, ces futurs écouteurs ne seraient pas intra-auriculaires, mais adopteraient un profil open-fit et une forme originale, en forme de haricot.

Cependant, ce format pour le moins particulier n’empêcherait pas Samsung d’intégrer une fonctionnalité de réduction du bruit à ses futurs écouteurs. C’est en effet ce que rapporte le journal coréen Maeil Ilbo dans un article publié ce jeudi. « Les écouteurs devraient être lancés en même temps que les nouveaux Galaxy Note comme une évolution des Galaxy Buds+ qui ajouteraient des fonctions comme l’annulation active du bruit à un design qui tient facilement dans l’oreille », explique ainsi le quotidien coréen.

Il ne s’agirait cependant pas des premiers écouteurs à réduction de bruit active proposés par Samsung. En effet, le constructeur a déjà annoncé à la fin du mois de mars ses N400, lancés sous la marque AKG, qui permettent d’analyser les bruits ambiants pour les supprimer dans les oreilles. Par ailleurs, ces écouteurs ont également l’avantage d’adopter un format intra-auriculaire, c’est-à-dire qu’ils profitent d’une isolation passive en plus de la réduction active du bruit.

Des écouteurs à réduction de bruit… mais sans isolation passive

Le format open-fit des Samsung Bean — c’est-à-dire sans embout pour entrer dans le canal auriculaire — pourrait cependant les pénaliser quant à la réduction de bruit. En effet, cette technologie active est généralement renforcée par une isolation passive. Apple ne s’y est pas trompé en changeant de format sur ses AirPods Pro, tandis que Huawei a bien tenté un format open-fit avec réduction de bruit active sur ses FreeBuds 3, sans grand succès.

Les écouteurs de Samsung en forme de haricot devraient être présentés officiellement en même temps que sa future gamme Galaxy Note 20. Ils devraient donc être dévoilés officiellement durant l’été, au mois d’août voire au mois de juillet prochain.