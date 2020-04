Les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 seraient annoncés cet été malgré la pandémie

Malgré la pandémie de Covid-19, Samsung prévoirait toujours de lancer ses prochains Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 dans le courant de l'été. Le lancement pourrait même avoir lieu plus tôt que celui du Galaxy Note 10 l'an dernier.

Avec la pandémie en cours causée par le virus Covid-19 partout dans le monde, de nombreux acteurs des nouvelles technologies ont dû retarder leurs annonces. Non seulement les événements prévus — comme le MWC de Barcelone — n’ont pas pu avoir lieu, mais les usines étaient également bien souvent fermées, incapables de produire les nouveaux appareils.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Samsung acheter en 2020 ?

Il semble finalement que l’épidémie n’ait pas trop affecté Samsung plus que ça. En effet, alors qu’on apprenait ce mardi que le constructeur coréen restait en bonne santé économique malgré la pandémie, avec un premier trimestre satisfaisant sur le plan financier, on apprend désormais que le virus ne devrait pas miner ses projets de nouveaux smartphones.

Comme le rapport le quotidien Korea Herald, Samsung compterait bien lancer sa nouvelle gamme de Galaxy Note 20 durant l’été, accompagnée du futur Galaxy Fold 2. Selon les informations obtenues par le journal coréen, le lancement ne serait pas retardé à cause de l’épidémie. « Les préparations sont en cours pour le lancement du prochain Galaxy Note et il n’y a pas de retard. Mais à propos d’un événement physique, les choses sont encore en cours de discussion et on réfléchit à des mesures comme un événement en ligne », a ainsi indiqué une source de l’industrie au journal coréen.

Un lancement qui pourrait même avoir lieu plus tôt cette année

L’an dernier, le Samsung Galaxy Note 10 avait été présenté au début du mois d’août. Il semble donc que Samsung veuille conserver le même agenda pour les nouveaux modèles de cette année. Néanmoins, comme le signale le Korea Herald, Samsung pourrait même prévoir un lancement plus tôt en 2020, avec une présentation des Galaxy Note 20 dès le mois de juillet.

Dans ce cadre, Samsung tenterait de suivre l’exemple d’Apple. La firme américaine fera tout pour que le lancement de ses futurs iPhone ne soit pas repoussé, comme l’a indiqué récemment son principal fournisseur, Foxconn, à ses investisseurs.