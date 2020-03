AKG N400 : Samsung présente ses premiers écouteurs à réduction de bruit active

Samsung a dévoilé ses nouveaux écouteurs sous la marque AKG, le N400. Il s'agit des premiers écouteurs de la marque à être équipés d'un système de réduction active du bruit tout en adoptant un design true wireless.

En juillet dernier, Sony présentait ses écouteurs WF-1000X M3, des écouteurs complètement sans fil qui profitent également d’une réduction active du bruit. Le constructeur japonais a été suivi trois mois plus tard par Apple qui a lancé ses AirPods Pro. Pourtant, du côté de Samsung, c’était encore le calme plat.

La marque coréenne a bien présenté de nouveaux écouteurs Galaxy Buds+ en même temps que sa nouvelle gamme de Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, mais ils ne profitaient pas d’une réduction active du bruit. Il aura finalement fallu patienter un mois supplémentaire avant que Samsung ne dévoile ses premiers écouteurs à réduction de bruit active, le N400. Il s’agit en fait d’écouteurs lancés non pas sous la marque Samsung, mais sous celle d’AKG, racheté en 2016 par la firme coréenne avec l’ensemble du groupe Harman Kardon.

Ces AKG N400 ont été pour l’instant officialisés uniquement en Corée du Sud. Ils sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.0 et les codecs AAC et SBC, et sont équipés de transducteurs de 8,2 mm. Selon AKG, ils sont capables d’émettre des fréquences entre 10 et 20 000 Hz, soit l’ensemble des fréquences audibles par l’oreille humaine.

Jusqu’à douze heures d’autonomie avec le boîtier de recharge

Du côté de l’autonomie, AKG annonce jusqu’à six heures d’écoute sans réduction de bruit et jusqu’à cinq heures en activant la suppression du bruit active. La recharge se fait quant à elle en deux heures dans le boîtier. Celui-ci permet par ailleurs de recharger les écouteurs une heure de plus pour 12 heures d’autonomie au total. On notera également que le boîtier est compatible avec la charge sans fil pour le recharger sur une base compatible ou même sur un smartphone profitant de la charge sans fil inversée. Enfin, les écouteurs AKG N400 sont certifiés IPX7, ce qui garantit une protection contre contre l’immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Les écouteurs AKG N400 ont pour l’instant été annoncés uniquement en Corée du Sud où ils sont proposés au tarif de 230 000 wons, soit 171 euros HT. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite quant à un lancement en France.