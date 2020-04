Les prochains écouteurs de Samsung pourraient ressembler à des haricots

Samsung prépare déjà les successeurs des écouteurs Galaxy Buds. Avec ses futurs Bean, le constructeur coréen proposerait des écouteurs complètement sans fil, avec une conception open-fit, mais surtout une forme de haricot.

Il y a près d’un mois, on apprenait par un dépôt de marque de la part de Samsung que le constructeur coréen travaillait sur de nouveaux écouteurs. Contrairement aux précédents, il ne s’agirait cependant pas de Galaxy Buds ou de Gear Icon X, mais d’une nouvelle gamme connue sous le nom de code « Bean ».

Le site WinFuture a finalement pu mettre la main sur des images d’illustration de ces futurs écouteurs de Samsung. Comme les autres modèles, il devrait ainsi s’agir d’écouteurs true wireless, c’est à dire sans câble pour relier les deux écouteurs entre eux. Néanmoins, ce qui marque le plus fortement est leur design, en forme de haricot (bean, en anglais). Contrairement aux Samsung Galaxy Buds ou Buds plus, il ne devrait pas s’agir d’écouteurs intra-auriculaires, mais de modèles de type open-fit, à l’instar des AirPods, qui se logeraient entièrement dans la conque de l’oreille. Ils devraient également être particulièrement compacts, bien plus légers que les Galaxy Buds+ lancés il y a quelques mois.

Des écouteurs à vocation sportive

Néanmoins, l’absence de format intra-auriculaire et le choix d’un design open-fit devraient réduire considérablement l’isolation passive des écouteurs puisqu’ils n’intégreraient pas d’embout en silicone pour s’adapter au canal auriculaire. Selon WinFuture, comme les derniers modèles en date de la marque, les Bean devraient également intégrer deux haut-parleurs par écouteurs, un pour les aigus et un pour les basses et les médiums. Rappelons que le mois dernier, les informations de LetsGoDigital indiquaient que ces écouteurs seraient dédiés essentiellement à l’activité sportive, avec un « logiciel incorporé, capable de mesurer la distance, la vitesse, le temps, les changements de rythme cardiaque, le niveau d’activité ou encore les calories brûlées ».

Pour l’heure, on ignore encore quand Samsung présentera ses nouveaux écouteurs true wireless Bean. Le constructeur a dévoilé la semaine dernière de nouveaux modèles, ses premiers à être dotés d’une réduction active du bruit, les AKG N400. Selon WinFuture, les Bean pourraient être présentés cet été, en même temps que la future gamme Galaxy Note 20.