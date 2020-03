Samsung préparerait des écouteurs avec suivi sportif… baptisés « Bean »

Samsung a formulé une demande de dépôt de marque pour des écouteurs true wireless baptisés « Bean ». Si l'on en croit la description rédigée sur un document déniché par Let's Go Digital, ces derniers se destineraient en premier lieu aux activités sportives et incorporeraient leur propre système de tracking.

Déposée auprès de l’EUIPO ce 2 mars, une demande de dépôt de marque émanant de Samsung nous informe sur les projets de la marque en matière d’écouteurs sans-fil. On apprend ainsi du site néerlandais Let’s Go Digital, que la firme plancherait sur de nouveaux écouteurs true wireless baptisés « Bean ». Équipés, si l’on en croit les descriptions de Samsung, de leur propre système logiciel de suivi d’activité physique, les écouteurs auraient pour cœur de cible les sportifs.

En l’état, et comme l’indique TechRadar, ces Samsung « Bean » (notez qu’on ignore s’il s’agit là d’un nom de code, ou du nom de cet éventuel futur produit) pourraient remplacer les Samsung Gear IconX, lancés en fin d’année 2017.

Des écouteurs dotés d’une partie logicielle omnisciente ?

Dans le document déposé auprès de l’EUIPO, Samsung évoque notamment un « logiciel incorporé, capable de mesurer la distance, la vitesse, le temps, les changements de rythme cardiaque, le niveau d’activité ou encore les calories brûlées ».

Ces nouveaux écouteurs pourraient reprendre une partie des spécifications techniques des Samsung Gear IconX, comme la certification IP67 (résistance à l’eau et à la poussière) ou encore le stockage interne d’une capacité de 4 Go (voire plus). Pour le reste, ces Samsung « Bean » risquent d’emprunter beaucoup aux récents Samsung Galaxy Buds Plus. Outre un design que l’on peut imaginer assez proche, les prochains true wireless de Samsung pourraient en effet profiter d’une autonomie semblable (allant jusqu’à 11 heures d’écoute pour les Buds Plus) et d’une configuration audio woofer/tweeter similaire.

Reste que pour l’heure seule une maigre demande de dépôt de marque nous informe de ce projet. Rien ne nous dit que Samsung lancera bien — au final — ces écouteurs, qui pourraient néanmoins trouver leur public si d’aventure ils arrivaient bien sur le marché. Il faudra attendre quelques mois pour savoir si tout cela se concrétise en un vrai produit… ou non.