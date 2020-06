Samsung : la Galaxy Watch 3 et les écouteurs-haricots mentionnés dans une application

La dernière mise à jour de l'application Galaxy Wearables de Samsung fait mention de la prochaine montre connectée de la marque, la Galaxy Watch 3. Samsung y a également intégré le schéma de ses futurs écouteurs en forme de haricots. Deux produits attendus le 5 août prochain.

Il y a quelques jours, le leaker Ice Universe annonçait que Sazmsung prévoyait de dévoiler sept nouveaux appareils le 5 août prochain. En plus des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, le constructeur coréen prévoirait également de lancer un Galaxy Fold 2, une tablette Galaxy Tab S7 ainsi qu’une nouvelle montre et des écouteurs.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Ce sont justement cette montre et ces écouteurs qui nous intéressent aujourd’hui. En effet, comme le rapporte le site XDA Developers, la dernière version de l’application Galaxy Wearables de Samsung, qui permet de contrôler les objets connectés de la marque, fait mention d’une nouvelle montre baptisée Galaxy Watch 3. Si l’on pensait jusqu’à présent que Samsung baptiserait ce nouveau modèle Galaxy Watch 2, il semble donc que Samsung souhaite passer directement de la Galaxy Watch Active 2 à la Galaxy Watch3.

Ce n’est pas la première fois qu’il est fait mention de ce nom ces derniers jours. En effet, samedi dernier, la NBTC, le régulateur thaïlandais des communications, en certifié une montre du même nom avec le numéro de modèle SM-R855F. Une certification qui nous apprend que la montre aura un diamètre de 41 mm et qu’elle sera compatible 4G. Parmi les caractéristiques attendues pour cette nouvelle montre Samsung, on peut citer l’intégration d’un GPS, une résistance à l’immersion jusqu’à 5 mètres ou un boîtier en acier inoxydable.

Les écouteurs-haricots apparaissent dans l’application de Samsung

La Samsung Galaxy Watch 3 n’est cependant pas le seul produit à être révélé par la dernière mise à jour de Samsung Galaxy Wearables. En effet, XDA Developers a repéré une image d’écouteurs mentionnés dans le code de l’application sous le nom « Buds_Live ». Un schéma qui ressemble grandement à toutes les fuites que l’on a pu voir à propos des futurs écouteurs de la marque en forme de haricot.

Ces écouteurs étaient jusqu’à présent connus sous le nom de Samsung Beans ou de Samsung Galaxy BudsX. Leur principal intérêt devrait être l’intégration d’une réduction de bruit active. Il faut dire que Samsung est l’un des derniers fabricants d’écouteurs true wireless à ne toujours pas proposer cette technologie.

La nouvelle montre Samsung Galaxy Watch 3 et les écouteurs Samsung Galaxy BudsX devraient être présentés officiellement le 5 août prochain, en même temps que la nouvelle gamme Galaxy Note 20. Surtout, ces mentions faites directement dans le code de l’application Galaxy Wearables viennent confirmer que l’attente ne devrait plus être bien longue avant l’annonce officielle.