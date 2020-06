Samsung abandonnerait le Galaxy Note 20 Plus, au profit du Note 20 Ultra

Contrairement à l'an dernier, Samsung ferait l'impasse sur la déclinaison « Plus » de son Galaxy Note 20. Le constructeur préférerait le lancer sous le nom de Galaxy Note 20 Ultra, potentiellement pour mettre en avant des caractéristiques plus avancées.

Cet été, Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy Note. Deux appareils seraient ainsi prévus au programme : un modèle classique et un grand format. Néanmoins, si l’on pensait jusqu’à présent que le Samsung Galaxy Note 20 serait accompagné du Galaxy Note 20 Plus, il semble que ce ne soit pas le cas.

En effet, comme l’a repéré le site XDA Developers, le modèle grand format du Galaxy Note 20 n’aurait pas droit à la mention « Plus » comme c’était le cas l’an dernier, mais serait baptisé Samsung Galaxy Note 20 Ultra. C’est ce qui ressort d’une certification auprès du Bluetooth SIG, le consortium en charge de la technologie sans fil du même nom. On peut y découvrir un smartphone Samsung présenté sous le numéro de modèle SM-N986U et décrit comme le « Galaxy Note20 Ultra ».

Un choix de nom qui aurait des conséquences sur les caractéristiques

Derrière ce choix de nom ne se cache pas nécessairement qu’un choix marketing. En effet, contrairement au Galaxy S20 Plus, qui reprenait en grande partie des caractéristiques identiques à celles du Samsung Galaxy S20, le Galaxy S20 Ultra se distinguait nettement de ses deux cousins. C’était notamment le cas sur la photo avec un téléobjectif pouvant atteindre le zoom numérique x100, là où les SD20 et S20+ étaient limités au zoom x30. Il en va de même pour le capteur photo principal, de 64 mégapixels sur les S20 et S20 Plus, contre 108 mégapixels sur le S20 Ultra.

Une différence que l’on pourrait retrouver sur le Galaxy Note 20 Ultra qui aurait ainsi d’autres arguments à faire valoir qu’une simple diagonale d’écran plus grande et qu’une batterie de plus grosse capacité.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Note 20 avec le plus grand format, quel que soit son nom, devrait profiter d’un écran avec au taux de rafraîchissement de 120 Hz rendu possible grâce à la technologie LPTO. Il serait également doté d’une nouvelle puce Kirin 992 ainsi que d’un téléobjectif avec un zoom x50. Il conserverait néanmoins le capteur 108 mégapixels déjà présent sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. Le lancement des Samsung Galaxy Note 20 est attendu dans le courant de l’été, probablement au mois d’août.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid