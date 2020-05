Samsung Galaxy Note 20 Plus : voici à quoi il devrait ressembler

Attendu pour cet été, le Samsung Galaxy Note 20 Plus se dévoile grâce au leaker OnLeaks qui a publié les rendus 3D du prochain smartphone haut de gamme de Samsung.

C’est dans le courant de l’été que Samsung devrait présenter officiellement ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy Note 20 et Note 20 Plus. Si quelques informations ont déjà été publiées çà et là à leur sujet, comme la possibilité pour le constructeur de développer un nouveau processeur Exynos 992, on ignorait jusqu’à présent à quoi les smartphones pourraient ressembler.

On en sait finalement davantage grâce à la publication, ce dimanche des premiers rendus 3D du Samsung Galaxy Note 20 Plus par le site Pigtou, en partenariat avec le leaker français OnLeaks. On peut y découvrir un smartphone avec une face avant assez semblable à celle du Galaxy Note 10 sorti l’an dernier avec des bordures incurvées sur les côtés, des angles plus marqués que sur la gamme Galaxy S20 et un poinçon positionné en haut, au centre de l’écran.

Des appareils photo proéminents

Mais c’est surtout au dos que le Galaxy Note 20 Plus semble se démarquer des autres smartphones de la marque. L’appareil arbore en effet un module photo qui semble particulièrement épais avec 3,1 mm d’épaisseur selon les informations obtenues par OnLeaks. Ce module embarque par ailleurs trois appareils photo principaux mis en valeur par un cerclage spécifique. Il s’agit sans nul doute des modules grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif. On peut également distinguer deux autres modules sur la droite, un capteur de profondeur et un objectif périscopique.

Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Plus // Source : Pigtou et OnLeaks Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Plus // Source : Pigtou et OnLeaks Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Plus // Source : Pigtou et OnLeaks

Le Samsung Galaxy Note 20 Plus ne devrait pas non plus échapper à la tendance actuelle visant à proposer des smartphones imposants puisqu’il devrait être plus grand que le Galaxy Note 10 Plus de l’an dernier. Il proposerait en effet un écran de 6,9 pouces contre 6,8 pouces pour le Note 10 Plus en 2019, et une hauteur de 165 mm, contre 162 mm pour son prédécesseur. Comme à l’accoutumée, on devrait retrouver sur la tranche inférieure la prise USB-C, le haut-parleur et l’emplacement pour le stylet S-Pen, tandis que les touches de volume et de mise en veille seraient positionnés sur la tranche droite.

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Plus devraient être annoncés dans le courant de l’été, probablement au mois de juillet ou d’août. Le constructeur coréen devrait également profiter de leur présentation pour dévoiler officiellement le Galaxy Fold 2, successeur du premier smartphone pliable de la marque lancé l’an dernier.

