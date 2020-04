Samsung Galaxy Fold 2 : petite baisse de prix et capteur photo de 64 Mpx en vue

De nouvelles informations concernant le Samsung Galaxy Fold 2 pointent vers un prix en légère baisse par rapport à son prédécesseur et livre quelques détails sur la partie photo de l'appareil.

Plusieurs informations circulent déjà sur le Samsung Galaxy Fold 2. Très récemment encore, nous apprenions que le prochain smartphone pliable devrait se doter d’un stylet et d’un écran externe plus grand — et donc un peu plus pertinent — que celui du premier Galaxy Fold. Les informations ne s’arrêtent cependant pas là.

Capteur de 64 mégapixels au programme

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), bien informé sur l’industrie et déjà à l’origine de quelques fuites, a dévoilé de nouveaux éléments dans une série de tweets. Tout d’abord, il affirme que le Samsung Galaxy Fold 2 se dotera d’un triple appareil photo arrière avec des capteurs de 12, 16 et 64 mégapixels avec stabilisation optique. En comparaison, le module arrière sur la première génération avait des capteurs de 12, 12 et 16 mégapixels.

À ce stade-là, on peut imaginer une organisation assez similaire à celle des Galaxy S20 et Galaxy S20+, avec un capteur principal de 12 mégapixels et un capteur de 64 mégapixels permettant de prendre des photos en plein format, de filmer en 8K et de réaliser des zooms hybrides.

Prix en baisse

Ross Young avance également que le prix du Samsung Galaxy Fold 2 devrait connaître une légère baisse. Il donne ainsi une fourchette de 1780 à 1980 dollars. « Comme ils [Samsung ; ndlr] cherchent à augmenter les volumes, nous pensons que son prix sera inférieur d’environ 100 dollars à celui de l’année dernière, soit de 1880 à 1895 dollars, malgré un écran principal et frontal plus grand/meilleur, une caméra à plus haute définition, le S-Pen et la 5G ».

Price – Between $1780 and $1980. Since they are looking to boost volumes, we think it will be priced around $100 less than last year at $1880-$1895 despite a bigger/better front and main display, a higher resolution camera, the S-Pen and 5G. — Ross Young (@DSCCRoss) April 27, 2020

En France, rappelons que le Galaxy Fold premier du nom s’est lancé au tarif conseillé de 2020 euros. Son successeur pourrait ainsi voir son prix tourner aux alentours des 1900 euros. Cela reste très onéreux, preuve supplémentaire que le Galaxy Fold 2 sera lui aussi une vitrine technologique de Samsung.

Enfin, il faudrait s’attendre à une présentation en août, en même temps que la gamme Note, pour une sortie commerciale en septembre.