Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ : un mode 120 Hz moins énergivore au programme

En intégrant une nouvelle technologie d'affichage, les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20+ devraient profiter d'une meilleure gestion du mode 120 Hz en termes de consommation d'énergie.

Petit à petit, nous entendons plus régulièrement parler des futurs smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy Note 20 et Note 20+. Les fuites d’informations à leur sujet devraient d’ailleurs s’intensifier dans les semaines à venir alors que leur présentation officielle se rapproche lentement mais sûrement.

Aujourd’hui, nous allons surtout nous intéresser à l’écran de ces Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+. En effet, Ross Young, le patron de Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet d’analyses spécialisé dans le marché des écrans pour appareils technologiques s’est fendu de nouveaux tweets dévoilant quelques détails intéressants sur le mode 120 Hz attendu sur les deux smartphones.

Pour rappel, un taux de rafraîchissement à 120 Hz permet d’afficher 120 images par seconde sur l’écran, offrant ainsi une meilleure fluidité d’utilisation. La fonction est déjà présente sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, mais nous nous sommes rendu compte pendant nos tests qu’elle consumait la batterie de manière significativement plus rapide.

Pour remédier à ce souci, Samsung aurait décidé d’intégrer une nouvelle technologie d’affichage avec des dalles LTPO (low temperature polycrystalline oxide). Il s’agit d’une technologie poussée par Apple sur ses montres Watch Series 4 et Watch Series 5. L’idée ici est de mêler des transistors LTPS à des transistors IGZO.

Sans entrer dans les détails, sachez que la technologie IGZO permet de profiter de pixels plus petits — et donc d’une meilleure définition — sans consommer trop d’énergie. Le LTPS est basé sur d’autres matériaux, mais offre des qualités similaires avec un meilleur rendement, tout en coûtant plus cher à fabriquer. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’avec des dalles LTPO, on peut obtenir des écrans OLED encore moins énergivores grâce à une gestion astucieuse du taux de rafraîchissement.

En effet, comme l’explique Ross Young, sur une dalle LTPO il est possible de passer d’un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affichés. Si vous êtes sur l’écran Always on Display, plutôt inactif, le téléphone pourra se contenter d’afficher une image par seconde pour mieux préserver sa batterie sans priver l’utilisateur du mode 120 Hz sur ses sessions de jeux vidéo. L’efficacité énergétique pourrait ainsi être améliorée de 5 à 15 %.

About Display Technology. With LTPO, you can vary the display refresh rate from 1Hz to 120Hz based on the content. In always on mode, 1Hz. In gaming modes, 120Hz. Big power advantage for Samsung. Apple won’t have LTPO until 2021.

