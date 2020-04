Galaxy Note 20 : Samsung utiliserait un Exynos 992 après la débâcle de l’Exynos 990

Pour sa prochaine gamme Galaxy Note 20, Samsung aurait développé une nouvelle puce Exynos 992. Gravée en 6 nm, elle devrait permettre une meilleure gestion énergétique que l'Exynos 990 utilisé sur le Galaxy S20.

Il y a deux mois, Samsung annonçait sa nouvelle gamme Galaxy S20. Les trois smartphones lancés, les S20, S20 Plus et S20 Ultra, étaient équipés de la dernière puce du constructeur, l’Exynos 990, du moins en Europe. En Corée et aux États-Unis, c’est le Snapdragon 865 qui a été favorisé par le constructeur.

Il faut dire que l’Exynos 990 présente de nombreux défauts par rapport au Snapdragon 865 de Qualcomm, aussi bien en termes de consommation énergétique que de puissance de calcul. Des performances et une autonomie moindre qui ont d’ailleurs poussé Samsung à préférer le Snapdragon 865 y compris en Corée du Sud, territoire où la firme proposait jusqu’à présent ses propres puces maison de la gamme Exynos.

Un Exynos 992 gravé en 6 nm

Il semble néanmoins que Samsung ait appris de ses erreurs et, pour sa prochaine gamme de smartphones haut de gamme, le constructeur coréen devrait proposer une nouvelle puce, l’Exynos 992. Le site ZDnet Korea rapporte en effet que Samsung travaille depuis le premier semestre sur une nouvelle puce pour smartphone haut de gamme baptisée Exynos 992. L’objectif de celle-ci sera « d’améliorer les performances énergétiques de l’Exynos 990 ». Un but qui devrait notamment passer par une gravure plus fine, puisque Samsung Electronics passerait d’une gravure en 7 nm sur l’Exynos 990 à une gravure à 6 nm sur l’Exynos 992.

Cette nouvelle puce pourrait être embarquée directement dans les prochains Galaxy Note 20 dont la présentation est attendue à l’automne. Rappelons que Samsung a déjà lancé des puces différentes pour ses gammes Galaxy S et Galaxy Note l’an dernier. Si le Galaxy S10 était doté de l’Exynos 9820, le Galaxy Note 10 embarquait quant à lui l’Exynos 9825.