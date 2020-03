Samsung : une pétition veut mettre un terme au règne des puces Exynos

Une pétition en ligne somme Samsung de mettre un terme à ses Exynos « inférieurs » dans ses smartphones pour n'intégrer plus que des Snapdragon de Qualcomm mieux optimisés, notamment en termes d'autonomie.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra sont trois très bons smartphones. Toutefois, il faut bien admettre que l’autonomie ne fait pas partie de leurs points forts. Or, cette remarque vaut pour les modèles européens équipés d’Exynos 990. Un SoC qui souffre de la comparaison avec le Snapdragon 865 embarqué sur les versions américaines de ces produits.

L’Exynos 990 est moins puissant — mais offre tout de même de grosses performances — et il est surtout moins bien optimisé pour garantir une bonne autonomie. Agacés par ce constat qui leur parait injuste, des dizaines de milliers d’internautes signent une pétition en ligne pour que Samsung mette un terme à ses Exynos, comme le rapporte le site Android Authority.

Exynos « inférieur »

Sur Change.org, la pétition s’appelle en effet « Stop selling us inferior Exynos phones! » que l’on peut traduire en français par « Arrêtez de nous vendre des smartphones Exynos inférieurs ! ». Dans son plaidoyer, l’auteur de cette initiative — un certain Daniel H — écrit ce qui suit :

En dehors des États-Unis, Samsung vend des téléphones qui utilisent leurs propres SoC Exynos, au lieu d’utiliser le Snapdragon de Qualcomm. Samsung utilise également ses propres capteurs d’appareils photo, alors qu’aux États-Unis, ils utilisent des composants du spécialiste Sony. Sur la base de notre expérience et d’études menées en ligne par de nombreuses sources, nous pensons que les pièces de Samsung sont inférieures à celles de leurs modèles américains. Les téléphones équipés de puces Exynos se révèlent plus lents, ont une durée de vie de batterie plus courte, utilisent des capteurs de caméra et un traitement inférieurs, surchauffent et accélèrent, entre autres problèmes.

La pétition compte actuellement plus de 16 600 signatures sur un objectif de 25 000. Difficile de savoir si cela pourrait faire plier Samsung ou non. Le texte en appelle à plus de transparence de la part de Samsung sur « ses incohérences » et demande à ce que « nous ne payions pas le même prix ou plus que nos amis américains ».

Traitement équitable

Nous avons contacté la marque à cet égard et nous mettrons à jour cet article si nous obtenons une réponse officielle. Précisons enfin que l’auteur de la pétition clame son attachement à Samsung : « nous aimons vos appareils et voulons être traités équitablement, afin que nous puissions continuer à en profiter ».

N’hésitez pas à retrouver nos tests complets des derniers haut de gamme du Sud-Coréen :

Notez également qu’il y a bon espoir de voir les Snapdragon de Qualcomm arriver enfin sur tous les smartphones de Samsung d’ici peu.