Galaxy Note 20 : Samsung pourrait dévoiler sept nouveaux produits le 5 août

Samsung ne prévoirait pas que l'annonce des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra en août. Le constructeur coréen pourrait en profiter pour dévoiler cinq autres produits : des smartphones, des tablettes et une montre.

Comme tous les ans, c’est au moins d’août que Samsung devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Néanmoins, il semblerait que les deux téléphones ne soient pas les seuls à l’ordre du jour.

En effet, comme le rapporte le site Phone Arena, le leaker Ice Universe a indiqué sur son compte Weibo la liste des produits qui pourraient être présentés en août. Selon ses informations, Samsung prévoirait ainsi le lancement des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, mais aussi du Galaxy Fold 2, dont l’annonce était déjà attendue en même temps que les deux autres smartphones. Le constructeur coréen pourrait également en profiter pour lancer une déclinaison 5G de son Galaxy Z Flip, lancé en en début d’année, une nouvelle tablette Galaxy Tab S7, accompagnée d’une Galaxy Tab S7+, probablement de plus grand format. Enfin, le dernier appareil serait une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 2, qui succéderait donc au modèle de 2018, après deux générations de Galaxy Watch Active.

Une présentation qui devrait avoir lieu début août

Autre information partagée par Ice Universe, la date de présentation de ces nouveaux produits. Selon le leaker chinois, Samsung prévoirait en effet de les annoncer officiellement « autour du 5 août ». La présentation serait organisée uniquement en ligne, à l’instar de la plupart des conférences de ces derniers mois, afin d’éviter un rassemblement de centaines de personnes alors que le Covid-19 continue à se propager.

La date de la présentation, au début du mois d’août corrobore les dernières informations à propos des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. En effet, comme l’indiquait le Korea Herald début avril, Samsung semble avoir pris suffisamment les devants et la fabrication des nouveaux appareils ne semble pas avoir été retardée par la pandémie. Rappelons que l’an dernier, les Galaxy Note 10 et Note 10 Plus avaient été dévoilés officiellement à la même période, le 7 août 2019.