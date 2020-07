Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : design, caractéristiques, date, prix et tout ce que l’on sait

La présentation du Samsung Galaxy Note 20 approche. En attendant, voici tout ce que l'on sait déjà sur cette nouvelle gamme de smartphones premium, grâce aux fuites et aux rumeurs.

Le coronavirus n’empêchera pas la sortie du Samsung Galaxy Note 20, le nouveau fleuron de la marque. Attendu pour la fin de l’été, le smartphone devrait être décliné en deux modèles, au moins, le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy Note 20 Plus, ou plutôt Ultra.

Notre vidéo sur le Samsung Galaxy Note 20

Quel est le design du Galaxy Note 20 ?

Le design est l’élément sur lequel nous avons le plus de certitudes, puisque c’est directement Samsung Russie qui a publié ces premières images de ce qui semble être, d’après toutes les autres fuites, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

On peut voir le Galaxy Note 20 avec un nouveau coloris cuivre et surtout son module photo à trois capteurs qui semble ressortir assez significativement du châssis. Les plus attentifs remarqueront aussi que les boutons de volume et de veille ont changé de côté, ils sont désormais à droite de l’écran et non à gauche. Ces images permettent surtout de confirmer le design dévoilé dans un premier temps par OnLeaks et Pigtou, toujours concernant ce modèle « ultra ».

Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Pigtou et OnLeaks Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Pigtou et OnLeaks Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Pigtou et OnLeaks Rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Pigtou et OnLeaks

Comme on peut le voir, le smartphone proposerait une face avant très similaire à ce que l’on connaissait sur le Galaxy Note 10, avec une caméra en haut au centre et un écran qui prend l’essentiel de la face avant. C’est en fait le module photo qui permet de vraiment distinguer les deux générations de smartphones et on comprend pourquoi les premières photos officielles du produit mettent donc l’accent sur le dos, plutôt que l’avant. Ces images ont par la suite été confirmées par de premières photos bien réelles du smartphone et de son stylet S-Pen.

L’écran du téléphone aurait une diagonale de 6,9 pouces soit un appareil de 165 x 77,2 x 7,6 mm.

Le célèbre Evleaks a également mis la main sur des images du Galaxy Note 20 classique, avec un rendu à 360 degrés du smartphone. Les différences avec le Galaxy Note 20 Ultra semblent minimes : le module photo semble un peu moins imposant et on peut noter l’absence du capteur périscopique (reconnaissable sur le Ultra par sa forme rectangulaire).

Caractéristiques : Exynos 992 et écran 120 Hz

Samsung devrait une nouvelle fois proposer des configurations différentes pour ses smartphones selon les pays. En France, c’est le nouvel Exynos 992 qui serait utilisé, pour faire oublier la débâcle de l’Exynos 990 du Galaxy S20, mais dans d’autres pays on devrait retrouver le Snapdragon 865+ de Qualcomm. L’ensemble des configurations devrait proposer une compatibilité avec les réseaux 5G.

Côté écran, le taux de rafraîchissement à 120 Hz ferait son retour, après des débuts réussis sur le Galaxy S20 en début d’année, mais avec une nouvelle itération moins énergivore, un bon signe pour l’autonomie du smartphone. À noter que le 120 Hz serait réservé au Galaxy Note 20 Ultra, alors que le Galaxy Note 20 classique utiliserait un écran Full HD 60 Hz. Cela laisse penser qu’à l’image du Galaxy S20 classique, le Note 20 aurait tout en réalité d’un « Note 20 Lite » et c’est le Note 20 Ultra qui devrait avoir droit au meilleur de ce que peut proposer Samsung.

Si l’on ne connait pas encore les caractéristiques en photo du smartphone, on pense que la gamme Galaxy Note 20 devrait faire l’impasse sur le Zoom 100X (mais garder le capteur 108 Mpx) qui avait fait beaucoup de bruit avec le Galaxy S20 Ultra.

Enfin concernant l’autonomie, la batterie du Galaxy Note 20 serait de 4300 mAh, et de 4500 mAh pour le Note 20 Ultra. Une capacité inférieure donc aux 5000 mAh du Galaxy S20 Ultra.

Nouveautés

Au chapitre des nouvelles fonctions qui animeront ce Galaxy Note 20, on peut compter sur une révision de l’interface One UI qui passerait en version 2.5. Le mode DeX pourrait être revu pour fonctionner complètement sans fil, une nouvelle étape après la disparition du dock. Pour rappel, le mode DeX permet de transformer son smartphone en véritable ordinateur, avec une interface développée par Samsung et intégrant une compatibilité avec des logiciels GNU/Linux.

Présentation le 5 aout 2020

Samsung a officialisé la date de la conférence de présentation dès le début du mois de juillet. Le prochain Galaxy Unpacked aura lieu le 5 aout 2020.

Le sujet de la conférence ne laisse place à aucun doute en regardant l’invitation. Elle montre une goutte d’encre, en référence au stylet S-Pen du smartphone, avec la couleur cuivrée aperçue dans la fuite de Samsung Russie.

Un tarif haut de gamme

On ne connait pas encore le prix exact de lancement du Samsung Galaxy Note 20 en France. On peut toutefois prendre comme référence les tarifs de l’année dernière :

Galaxy Note 10 : 959 euros

Galaxy Note 10 Plus : 1109 euros

Il faut également prendre en compte l’augmentation des prix sur la gamme Galaxy S en début d’année :

Galaxy S20 5G : 1009 euros

Galaxy S20+ 5G : 1109 euros

Galaxy S20 Ultra : 1359 euros

On peut raisonnablement s’attendre à ce que le Galaxy Note 20 Ultra dépasse la barre des 1000 euros.