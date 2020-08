Samsung Galaxy Note 20 : comment suivre l’annonce en direct au Galaxy Unpacked

Vous pouvez suivre la conférence de Samsung en direct pour assister à l'officialisation des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, mais aussi à l'annonce des Galaxy Tab S7 et S7+, de la Galaxy Watch 3 et des Galaxy Buds Live. On s'attend également à découvrir le smartphone pliable Galaxy Z Fold 2.

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour Samsung. Le géant sud-coréen organise son Galaxy Unpacked, un événement pendant lequel nous attendons pas moins de cinq annonces importantes de nouveaux produits. La marque va ainsi officialiser ses Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Cela ne fait plus aucun doute et nous avons vu beaucoup d’informations circuler déjà à propos de ces deux appareils. Or, ce n’est pas la seule chose que nous réserver cette conférence.

Ce que l’on attend de ce Galaxy Unpacked d’août 2020

Aux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, Samsung devrait ajouter l’annonce de ses nouvelles tablettes haut de gamme Galaxy Tab S7 et Tab S7+, ainsi que sa montre connectée Galaxy Watch 3. Le constructeur semble aussi concocter de tout nouveaux écouteurs true wireless avec, pour la première fois, une réduction active du bruit. Ces derniers auraient la forme originale de haricots et s’appelleraient Galaxy Buds Live.

En outre, et c’est sans doute l’élément sur lequel nous avons le plus d’incertitudes, on s’attend à ce que la marque en dise un peu plus sur son futur smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 2. Son design a encore grandement fuité récemment, mais il faut admettre qu’on ne sait pas encore si le produit sera vraiment montré sur scène ou s’il faudra se contenter d’un simple teaser ou d’un rapide coup d’œil pour faire monter l’impatience des utilisateurs.

Comment suivre la conférence Samsung Galaxy Unpacked en direct ?

L’événement débute à 16 heures (heure de France métropolitaine). C’est au même horaire que Samsung prendra l’antenne en direct sur YouTube pour que vous puissiez suivre la conférence depuis votre smartphone ou tranquillement installé devant votre ordinateur. Vous pourrez aussi suivre le live organisé par Frandroid en lançant la vidéo ci-dessous.

Par ailleurs, la rédaction Frandroid sera évidemment sur le pont pour suivre l’événement. Sur cet article même, nous commenterons la conférence en direct afin de vous partager les moments les plus importants.