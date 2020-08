Samsung Galaxy Watch 3 dévoilée : le grand retour de la lunette rotative

Samsung a présenté ce mercredi sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 3. Une montre qui marque le grand retour de la lunette rotative autour du cadran pour interagir avec le système.

À l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked de ce mercredi, Samsung a présenté officiellement sa nouvelle montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 3. Cette nouvelle montre succède à la Watch Active 2, mais emprunte aussi beaucoup du premier modèle lancé en 2018.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2020 ?

Il faut dire que depuis la première Samsung Galaxy Watch, le constructeur coréen n’avait lancé que des déclinaisons Active de sa montre connectée. On perdait ainsi la lunette rotative mécanique permettant de naviguer dans l’interface, même si la firme a intégré un système tactile sur la Watch Active 2. Les amateurs de ce système de navigation seront néanmoins ravis d’apprendre que, comme les rumeurs le laissaient présager, la lunette rotative fait son grand retour sur la Samsung Galaxy Watch 3.

Deux formats ont été présentés par Samsung, avec des caractéristiques légèrement différentes concernant la taille de l’écran ou la batterie :

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm : écran de 1,2 pouce de diamètre, 43 heures d’autonomie, batterie de 247 mAh bracelet de 20 mm

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm : écran de 1,4 pouce de diamètre, 56 heures d’autonomie, batterie de 340 mAh, bracelet de 22 mm

Pour les deux versions, Samsung a cependant fait le choix d’écrans avec une définition identique, de 360 x 360 pixels avec une épaisseur de 11,1 mm similaire pour les deux tailles. Des deux côtés, Samsung a également protégé l’écran par du verre Gorilla Glass DX. On va également retrouver un processeur Samsung Exynos 9110, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage et une recharge sans fil.

De nombreuses fonctionnalités orientées vers la santé

Mais montre connectée oblige, le plus intéressant est lié au suivi d’activité et de la santé. Et dans ce domaine, Samsung a mis les petits plats dans les grands. Outre une connectivité GPS pour enregistrer vos parcours d’entraînement, elle est également dotée d’un capteur de rythme cardiaque et du VO2 max ainsi que d’un électrocardiogramme. Pour l’heure, la fonction ECG ne sera cependant lancée qu’en Corée du sud et aux États-Unis. Elle devrait arriver ultérieurement en Europe, le temps que les autorisations réglementaires soient obtenues par la firme.

Samsung a également intégré un système de reconnaissance de chute. La montre va alors indiquer si vous souhaitez contacter un numéro préalablement enregistré et lui envoyer votre géolocalisation. Attention néanmoins, cette fonctionnalité ne fonctionne qu’avec un smartphone sous Android et ne sera pas disponible sur iPhone. Concernant le suivi d’entraînements, la Galaxy Watch 3 permet d’enregistrer 42 activités physiques différentes par défaut, mais propose également un mode de suivi du sommeil et du cycle menstruel.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Watch 3

La Samsung Galaxy Watch 3 est d’ores et déjà disponible en précommande jusqu’au 20 août à différents tarifs selon la version :

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm Wi-Fi: 429 euros

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm 4G : 479 euros

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm Wi-Fi: 479 euros

Samsung Galaxy Watch 3 45 mm 4G : 529 euros

L’offre de précommande permet de profiter au choix d’une batterie externe ou d’un chargeur sans fil Duo. La montre sera ensuite livrée à partir du 21 août.