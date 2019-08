Attendue pour le 5 août prochain, la future Samsung Galaxy Watch Active 2 devrait profiter d’un électrocardiogramme, du moins en principe. En effet, il semblerait qu’à défaut de certification médicale, celui-ci ne sera finalement activé que dans le courant de l’année prochaine.

Il y a un an, Apple frappait un grand coup sur le domaine de la santé connectée avec son Apple Watch Series 4. En plus du simple capteur de rythme cardiaque, la montre d’Apple était en effet dotée d’un électrocardiogramme (ECG) pour permettre l’analyse électrique du cœur et des battements cardiaques et détecter d’éventuels dysfonctionnements.

Il semblerait que Samsung cherche à poursuivre sur la voie tracée par Apple avec sa prochaine Galaxy Watch Active 2. En effet, la montre du constructeur coréen, qui doit être présentée lundi 5 août, devrait elle aussi être dotée d’un électrocardiogramme, comme l’ont indiqué plusieurs sources jusqu’à présent.

Pas encore d’approbation de la FDA

Néanmoins, cette fonctionnalité ne devrait pas être disponible dès le lancement de la montre. En effet, selon les informations obtenues par le site Wareable.com, spécialisé sur les objets connectés, toutes les versions de la Galaxy Watch Active 2 devraient être dotées de cette fonction, mais Samsung n’aurait pas encore reçu l’aval de la FDA — l’administration américaine en charge de la santé — pour activer l’ECG. Selon Wareable.com, cette autorisation ne devrait ainsi pas arriver avant « un moment durant le premier semestre 2020 ». Elle devrait donc être activée a posteriori par Samsung grâce à une mise à jour logicielle, même si le constructeur coréen devrait bien la présenter dès l’annonce de sa montre.

Par ailleurs, de nouveaux rendus de la montre ont été dévoilés ces derniers jours. C’est ainsi le cas du site Android Headlines, qui a publié des visuels de la Samsung Galaxy Watch Active 2 avec des bracelets en silicone et différents coloris, mais aussi du journaliste Evan Blass qui a mis en ligne sur Twitter un visuel de la version Under Armor — un équipementier sportif américain.