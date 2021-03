Samsung Galaxy Watch 3 : quand l’Apple Watch d’Android est en promotion

La Samsung Galaxy Watch 3 est sans aucun doute la montre connectée la plus complète de la sphère Android, et à ce jour la seule alternative crédible à la montre à la pomme. Elle s'est donc récemment lancée à un prix élevé de 429 euros pour rivaliser avec l'Apple Watch, mais on la trouve désormais à partir de 319 euros.

Si l’Apple Watch est la meilleure montre connectée pour les iPhone (même si c’est la seule), la Samsung Galaxy Watch 3 est tout simplement son homologue pour les smartphones Android. Ce récent modèle lancé en fin d’année 2020 qui signe le grand retour de la lunette rotative baisse aujourd’hui son prix de plus de 100 euros, que vous la vouliez en 41 ou 45 mm, compatible uniquement Wi-Fi ou avec la 4G en plus.

En bref

Le suivi précis de l’activité sportive

L’écran Super AMOLED (avec Always-On)

L’autonomie confortable de deux jours environ

Au lieu de 429 euros à sa sortie, la Samsung Galaxy Watch 3 Bluetooth en 41 mm est aujourd’hui disponible en promotion à 319 euros sur Amazon. La version 4G s’affiche à 369 euros au lieu de 479.

En ce qui concerne les Samsung Galaxy Watch 3 en 45 mm, Bluetooth et 4G, elles passent respectivement de 479 à 349 euros et de 529 à 399 euros.

Quel que soit le modèle choisi, vous avez également droit à un bon d’achat de 5 euros à utiliser sur Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 3 a été présentée lors du Galaxy Unpacked du mois d’août dernier, aux côtés du Galaxy Note 20. Cette montre connectée succède à la Watch Active 2, mais emprunte aussi beaucoup du premier modèle lancé en 2018 en réintroduisant la lunette rotative. Bonne idée, puisque c’est très intuitif pour naviguer dans les menus, voire encore plus que de le faire avec le doigt sur l’écran.

La dalle est par ailleurs d’excellente facture en profitant de la technologie Super AMOLED, pour un riche contraste et des noirs infinis. La diagonale fait 1,2 pouce sur le modèle 41 mm et atteint 1,4 pouce sur le modèle 45 mm. Dans les deux cas, la définition est de 360 x 360 pixels avec une très bonne luminosité maximale, qui plus est adaptative automatiquement ou manuellement avec 10 niveaux. Cerise sur le gâteau : la fonctionnalité Always-On Display est également de la partie.

Elle est tout aussi performante que son prédécesseur en embarquant le même SoC maison, à savoir l’Exynos 9110. L’expérience utilisateur reste parfaitement fluide, et il faut dire très agréable sous Tizen OS (version 5.5.0.1) avec l’interface One UI Watch 2.0. On y retrouve également un suivi précis des séances sportives, jusqu’à 42 activités, sans oublier que la montre connectée est truffée de capteurs pour suivre votre activité, en passant par le GPS pour suivre votre parcours, mais aussi le capteur de rythme cardiaque et du VO2 max ainsi qu’un électrocardiogramme. La santé est un élément important, vous pourrez alors analyser le suivi de votre sommeil, utiliser le mode cycle menstruel et même activer la reconnaissance de chute, pour que la montre contacte automatiquement un numéro préalablement enregistré, avec l’envoi de votre géolocalisation.

En ce qui concerne l’autonomie, elle n’est pas incroyable, mais la Galaxy Watch 3 arrive tout de même à faire mieux que l’Apple Watch. Comptez environ deux jours d’utilisation en fonction de vos usages. La marque annonce 43 heures d’autonomie avec la batterie de 247 mAh du modèle 41 mm, et 56 heures avec la batterie de 340 mAh du modèle 45 mm.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 3.

