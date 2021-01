Samsung Galaxy Watch 3 et Watch Active 2 : la France profite enfin des meilleures fonctions

Bonne nouvelle pour les possesseurs de Galaxy Watch 3 et de Galaxy Watch Active 2 : Samsung annonce que l'électrocardiogramme (ECG) et la mesure de la pression artérielle sont enfin disponibles en France après avoir été approuvés par les autorités.

Sur ses montres Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2, Samsung a intégré un électrocardiogramme (ECG) et un capteur de pression artérielle. Ces deux éléments permettent de profiter d’un suivi de santé plus poussé et détaillé. L’idée est de faciliter la vie des utilisateurs et surtout de celles et ceux qui sont les plus fragilisés à ce niveau-là.

Cependant, en Europe, et notamment en France, ces fonctionnalités n’étaient pas disponibles. Les autorités compétentes devaient en effet s’assurer qu’il s’agissait bien d’un matériel apte à être utilisé à des fins médicales. Voilà qui est désormais chose faite.

La France profite de l’ECG de Samsung

Samsung annonce en effet avoir obtenu le marquage CE garantissant « qu’un produit est conforme aux exigences de l’UE en matière de sécurité, de santé et d’environnement ». En d’autres termes, les Galaxy Watch 3 et Watch Active 2 ne sont plus limitées dans leurs fonctions en France.

Pour aller plus loin

Samsung et Apple : surveiller le diabète avec une montre connectée serait possible dès cette année

Vous pouvez donc utiliser l’ECG et la mesure de la pression artérielle comme bon vous semble désormais.

Les pays concernés

27 autres États européens sont donc également concernés : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède, ainsi que la Suisse et même… le Royaume-Uni.

En effet, malgré le Brexit, la certification a été délivrée en décembre quand le pays outre-Manche n’avait pas encore pleinement achevé son départ de l’Union européenne.

Notez aussi que dans le même temps, des autorisations similaires ont été accordées au Chili, en Indonésie et aux Émirats arabes unis, portant le total des pays concernés par cette nouvelle à 31.