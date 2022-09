Les Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra reçoivent Android 12L, la Galaxy Watch 4 a droit à Wear OS 3.5

La mise à jour vers Android 12L est disponible pour la gamme Galaxy Tab S8. Les Galaxy Watch 4 bénéficient également d'une mise à jour.

Avec la Galaxy Tab S8 et les plus grandes versions Tab S8+ et Tab S8 Ultra, Samsung dispose d’une gamme complète de tablettes Android. Ces Galaxy Tab S8 sont la première série de modèles à être mise à niveau vers Android 12L avec l’interface One UI 4.1.1.

Android 12L pour les Galaxy Tab

Tout d’abord, les tablettes de Samsung disposent désormais d’une barre des tâches qui permet d’ouvrir à tout moment et d’un simple toucher les applications fréquemment utilisées. Si une icône d’application est déplacée vers la moitié de l’écran, cette application s’ouvre directement dans une vue en écran partagé.

Vous pouvez enregistrer des paires d’applications et les stocker dans la barre des tâches ou sur l’écran d’accueil, pour que deux applications puissent toujours être ouvertes simultanément.

Pour passer d’une application plein écran à une vue multitâche, vous pouvez simplement glisser depuis le bord de l’écran avec deux doigts. Android 12L étend également la fonction OCR, permettant de copier du texte à partir de photos ou de captures d’écran, à la fois dans l’application Galerie et directement depuis le clavier Samsung. L’application Fichiers dispose désormais d’une fonction de recherche plus étendue

La mise à jour d’environ 2,2 Go contient par ailleurs le correctif de sécurité Android d’août 2022.

Wear OS 3.5 pour Galaxy Watch 4

Pendant ce temps, la gamme Galaxy Watch 4 est aussi mise à jour vers Wear OS 3.5, livré avec la mise à jour One UI Watch 4.5 de Samsung.

Cette mise à jour est axée autour de l’accessibilité. Il existe aussi également un support pour un clavier complet. Samsung évoque par ailleurs de nouveaux cadrans.

Bien que l’on ne parle pas ici de Tizen, Samsung apporte également certaines de ces nouvelles fonctionnalités à ses anciennes Galaxy Watch Active 2 et Galaxy Watch 3, avec deux nouveaux cadrans de montre et une détection de ronflement améliorée.

