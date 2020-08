Prise en main des Galaxy Tab S7 et S7 Plus : l’iPad Pro sauce Samsung

Introduction

Lors de notre courte prise en main des nouvelles tablettes haut de gamme de Samsung, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+, l'écran 120 Hz nous a paru particulièrement séduisant.

Lors de son événement Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé plusieurs produits dont ses toutes nouvelles tablettes haut de gamme Galaxy Tab S7 et Tab S7+. Nous avons pu les prendre en main brièvement, l’occasion d’apprécier leur nouveauté marquante : l’écran 120 Hz.

Un écran qui dépote

Rien de bien incroyable à signaler dans le design de ces Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Nous avons ici affaire à des rectangles à l’allure classique avec d’un côté une diagonale de 11 pouces et 12,4 pouces de l’autre.

Autant vous dire que la Tab S7+ — et ses dimensions de 185 x 285 x 5,7 mm — en impose dans la main. C’est vraiment un objet très large et bien lourd avec ses 575 grammes affichés sur la balance. De son côté, la Tab S7 — 165,3 x 253,8 x 6,34 mm — offre une prise en main un peu plus traditionnelle qui conviendra mieux à celles et ceux qui cherchent surtout un appareil facilement transportable. Notons tout de même que la petite version pèse 498 grammes (500 grammes dans sa déclinaison 4G).

Fait notable, la caméra frontale des deux tablettes se loge sur l’une des bordures longues pour que les utilisateurs puissent s’adonner à des visioconférences en posant leur appareil dans le sens de l’horizontale, c’est carrément plus pratique que sur la Tab S6 où elle était sur l’une des bordures en largeur

Au dos, Samsung a opté pour un revêtement en aluminium très classique et dans le coin supérieur gauche se trouve le double module photo ressortir un tout petit peu. En dessous de ce dernier, le stylet S Pen fourni avec chacune des ardoises trouvera une petite bande aimantée et assez glissante sous le doigt pour être rangé.

Le stylet S Pen de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus // Source : Frandroid Le double module photo arrière de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus // Source : Frandroid Le dos de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus // Source : Frandroid

Voilà pour le rapide tour du propriétaire et les quelques dizaines de minutes passées avec les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ ne me permettront pas d’étayer davantage le ressenti en main de ces tablettes. Toutefois, ce laps de temps était largement suffisant pour grandement apprécier la qualité des écrans.

Plus précisément, c’est le mode 120 Hz qui flatte très agréablement la rétine. Ce taux de rafraîchissement très élevé est déjà plébiscité sur les écrans de smartphones, mais sur les 12,4 pouces de la Galaxy Tab S7+, l’option prend une tout autre dimension. L’expérience utilisateur devient plus fluide que fluide et l’interface One UI de Samsung s’en trouve sublimée. On adore.

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus // Source : Frandroid La Samsung Galaxy Tab S7 // Source : Frandroid

À cet égard, le géant sud-coréen marche dans les pas de l’iPad Pro d’Apple qui offre lui aussi une dalle 120 Hz de haut vol. Ainsi, celles qui tenteront de ravir les titres de meilleures tablettes sous Android se dotent de l’une des armes fatales de leur concurrente chez la pomme. Petite précision importante, l’écran 11 pouces de la Galaxy Tab S7 se contente d’un affichage LCD LTPS quand la Galaxy Tab S7+ goûte aux joies de l’AMOLED sur ses 12,4 pouces.

Sur d’autres points, le lecteur d’empreintes est à chaque fois placé dans l’écran. La Galaxy Tab S7 est donc l’un des premiers appareils à abriter le lecteur d’empreintes au sein même d’un écran LCD. Quatre haut-parleurs AKG ont été implémentés sur les tranches des tablettes et on trouve évidemment un port USB-C 3.2 pour la recharge. Aucune prise jack 3,5 mm n’est en vue.

Des caractéristiques haut de gamme

Les Galaxy Tab S7 et S7+ profitent de la puissance d’un Snapdragon 865+ associé à 6 ou 8 Go de RAM et à un espace de stockage de 128 ou 256 Go. Comptez sur des batteries de 8000 et 10 090 mAh. L’appareil photo arrière est composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels (123 degrés). En façade, le capteur a une définition de 8 mégapixels.

Les commandes S Pen à distance sont disponibles tout comme sur les Galaxy Note 20 et vous jouissez d’un temps de latence du stylet réduit à 9 ms. Le Wi-Fi 6 est de la partie sur les deux tailles, mais la Galaxy Tab S7 ne profite pas de la compatibilité 5G en Europe.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7+

Huit tarifs conseillés sont à retenir en France pour ces deux tablettes commercialisées le 21 août.

Samsung Galaxy Tab S7 (6/128 Go): 719 euros pour la version Wi-Fi 819 euros pour la version 4G

Samsung Galaxy Tab S7 (8/256 Go): 799 euros pour la version Wi-Fi 899 euros pour la version 4G

Samsung Galaxy Tab S7+ (6/128 Go): 949 euros pour la version Wi-Fi 1049 euros pour la version 5G

Samsung Galaxy Tab S7+ (8/256 Go): 1029 euros pour la version Wi-Fi 1199 euros pour la version 5G



Les précommandes commencent dès aujourd’hui et vous pouvez choisir de recevoir gratuitement soit une manette Moga avec 3 mois d’abonnement offert au Xbox Game Pass Ultimate soit un Book Cover. Sachez aussi que Samsung a prévu des claviers compatibles non rétroéclairés avec ces tablettes qu’il va vendre à 199 euros pour la Galaxy Tab S7 et 299 euros pour la Galaxy Tab S7+ (cette dernière profite des touches fonction F1, F2, F3…).