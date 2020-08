Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra officialisés : une petite évolution

Les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra ont été dévoilés. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces deux smartphones.

L’épidémie de Covid-19 n’aura pas eu raison de la conférence Samsung qui se déroule cette année deux jours plus tôt qu’en 2019. C’est l’occasion pour le premier constructeur de smartphones au monde de présenter sa nouvelle gamme de produits pour le deuxième semestre, avec en tête d’affiche bien évidemment les nouveaux Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra.

Résumé des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Modèle Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 20 Ultra Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.9 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 393 ppp 508 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 8 Go 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 64 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 10 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4300 mAh 4500 mAh Dimensions 75.2 x 161.6 x 8.3mm 77.2 x 164.8 x 8.1mm Couleurs Noir, Vert, Orange Noir, Orange Prix 959€ 1309€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Peu de changements

Pour cette génération, Samsung n’a pas pris de risques. Regardés de face, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ressemblent à s’y méprendre aux Galaxy Note 10 de l’année dernière avec un grand écran Amoled percé d’une discrète bulle centrée sur sa partie haute. Les deux smartphones se distinguent ici par leur diagonale — 6,7″ pour l’un, 6,9″ pour l’autre –, leur taux de rafraichissement — 60 Hz pour le premier, 120 Hz pour le second — et le fait que le modèle Ultra possède une dalle incurvée, tandis que le Note 20 se contente d’un écran plat, faisant ressortir davantage ses (fines) bordures.

Si on les retourne, c’est davantage un air de Galaxy S20 Ultra que l’on retrouve avec un module photo rectangulaire et proéminent logeant 3 objectifs, un flash et un système d’autofocus.

On peut tout de même noter que le plus petit des deux abandonne le dos en verre et opte pour une finition en plastique. De quoi nous faire tiquer ? Vous trouverez une réponse à cela dans notre prise en main du Galaxy Note 20. Le Galaxy Note 20 Ultra quant à lui est protégé par un revêtement Gorilla Glass 7 (Victus) à l’avant comme à l’arrière. Cela se ressent sur le poids : 192 grammes pour le Galaxy Note 20 contre 208 grammes pour le Note 20 Ultra.

Enfin, on observe également un changement de bord des boutons qui se trouvent désormais sur la tranche droite, plus accessible pour les droitiers, et à l’inverse un passage à gauche du logement pour le stylet.

Le S Pen toujours ce petit plus

Composante indissociable de la gamme Note, faisons le point justement sur ce stylet. Baptisé S Pen, il gagne ici en réactivité. Il passe ainsi de 42 ms de temps de réponse sur les Note 10 à 26 ms sur le Note 20 et 9 ms sur le Note 20 Ultra.

Il se trouve également de nouvelles fonctionnalités comme des gestes de navigation pour facilement revenir en arrière par exemple sans avoir à toucher l’écran, la possibilité de redresser automatiquement les notes prises de travers sur Samsung Notes, l’annotation des PDF ou encore la prise de note lors d’un enregistrement audio.

Dex, le mode « bureau » de Samsung a également évolué. Comme l’indiquaient les rumeurs, il fonctionne désormais 100 % sans fil grâce à la technologie Miracast et la connectivité avec les TV Samsung.

En photo, rien de nouveau

Pour la partie photo, Samsung n’innove pas beaucoup ici et reprend dans les grandes lignes les éléments des Samsung Galaxy S20 du début d’année. On retrouve à l’avant un capteur de 10 Mpx couplé à un objectif ouvrant à f/2,2 et à l’arrière une configuration à trois capteurs sur l’un et l’autre.

La partie photo du Samsung Galaxy Note 20 :

capteur principal 12 Mpx (f/2,2) ;

ultra grand angle 12 Mpx (f/1,8) ;

caméra de 64 Mpx (f/2,0) pour zoomer jusqu’à x30 (x3 sans perte selon Samsung) et filmer 8K.

La partie photo du Samsung Galaxy Note 20 Ultra :

capteur principal de 108 Mpx (f/1,8)

ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2)

téléobjectif x5 de 12 Mpx (f/3,0) (zoom numérique à x50)

On remarque que Samsung a abandonné le zoom x100 du Galaxy S20 Ultra, certainement pour se concentrer sur la qualité. On peut également s’attendre à une amélioration des algorithmes de traitement, mais il faudra attendre un test complet pour en juger réellement.

Le partenariat avec Microsoft s’intensifie

Déjà partenaires de longue date, Samsung et Microsoft se rapprochent davantage pour intégrer les services du second dans les appareils du premier. Ainsi, Samsung propose par exemple une synchronisation OneDrive de ses notes manuscrites.

Plus encore, les deux marques s’allient autour d’une offre gaming comprenant une manette Moga et 3 mois d’abonnement au Game Pass Ultimate comprenant le service de cloud-gaming de Microsoft, xCloud.

L’Europe passe encore au second plan

Malgré quelques concessions sur le Galaxy Note 20, Samsung ne semble pas prêt à baisser ses tarifs et s’aligner sur la concurrence agressive. Il faut donc compte 959 euros pour la version 4G, en bronze, vert ou gris, et 1059 euros pour la version 5G.

Le Galaxy Note 20 Ultra quant à lui — forcément compatible 5G — est proposé à 1309 euros avec 256 Go de stockage et 100 euros de plus en doublant le stockage, en bronze, noir ou blanc.

Malgré ces prix très élevés, l’Europe passe une nouvelle fois au second plan avec une puce Exynos 990, identique à celle de la gamme de début d’année, sans même un overclocking pour faire bonne figure, comme le laissaient entendre certaines rumeurs. Aux États-Unis et en Corée en revanche, c’est le Snapdragon 865+ qui équipera ces deux smartphones.

Dommage quant on sait que cet élément joue un rôle non négligeable dans l’autonomie du smartphone et que l’un comme l’autre n’embarque qu’un chargeur de 25 Watts alors que la concurrence monte désormais à 65 W.

Les précommandes démarrent à partir d’aujourd’hui pour une sortie le 21 août. Pour patienter, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Où précommander ?

Les Note 20 et Note 20 Ultra sont disponibles en précommande dès maintenant avec des offres spéciales. Jusqu’au 21 août, lors de votre précommande, deux choix vous sont proposés :

La précommande « gaming » : lors de l’achat d’un smartphone de la gamme Note 20, la manette MOGA avec et 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate sont offerts.

La précommande « audio » : pour l’achat d’un Galaxy Note 20, Samsung vous offre des Galaxy Buds Plus. Si vous vous tournez vers le Note 20 Ultra, vous profiterez des nouveaux Galaxy Buds Live offerts.

Galaxy Note 20

Vous pouvez précommander le Samsung Galaxy Note 20 en version 4G et 5G dans trois coloris différents (copper, gris, mint) chez les revendeurs au prix de vente conseillé, soit 959 et 1 059 euros. Vous le trouverez à la Fnac, chez Darty et Cdiscount.

Galaxy Note 20 Ultra

S’agissant du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, il est disponible en précommande chez Fnac, Darty et Cdiscount dans sa version 256 Go à 1 309 euros avec trois coloris possible (blanc, copper, noir). Le coloris noir bénéficie quant à lui d’une version 512 Go à 1 409 euros.