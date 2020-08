Samsung Galaxy Z Fold 2 présenté : le constructeur revoit la copie de son smartphone pliant

Samsung a évoqué son Galaxy Z Fold 2 lors de la conférence Galaxy Unpacked de ce mercredi. Si la firme en revu en grande partie sa copie, il faudra encore patienter quelques temps avant de pouvoir le découvrir en détails.

Il y a un an et demi, lors de la présentation du Galaxy S10, c’est un autre smartphone de Samsung qui avait volé la vedette : le Samsung Galaxy Fold. Il faut dire qu’il s’agissait alors du tout premier smartphone à écran pliable du constructeur. Si celui-ci a connu bien des soucis et que Samsung a depuis lancé un Galaxy Z Flip avec un format à clapet, cela n’a pas freiné les ardeurs du constructeur coréen pour ce format à mi-chemin entre le smartphone et la tablette.

Ce mercredi, à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked, Samsung a en effet dévoilé officiellement le successeur du Galaxy Fold, le Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Pour l’occasion, l’appareil se pare d’un petit Z qui devient donc le symbole de la gamme pliable chez Samsung.

Un grand écran à l’extérieur

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 vient corriger l’un des principaux reproches faits au premier modèle, à savoir l’écran externe considéré par beaucoup comme trop petit. Le petit écran de 4,6 pouces en façade est donc remplacé par un véritable affichage bord à bord de 6,2 pouces. De quoi permettre une véritable utilisation de l’appareil même en mode smartphone, lorsque l’écran principal est replié. Samsung a également intégré un petit module pour les selfies dans un poinçon positionné en haut, au centre de l’écran.

L’affichage principal connaît lui aussi quelques petites nouveautés. Samsung a repris son système de verre ultrafin, déjà utilisé pour le Galaxy Z Flip, mais conserve une diagonale similaire de 7,6 pouces. Le grand écran pliant se distingue surtout par son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une technologie que Samsung a déjà utilisée sur ses Galaxy S20, mais que la firme a décidé de porter également sur son Galaxy Note 20 Ultra et donc sur son Galaxy Z Fold 2 5G. Par ailleurs, alors que l’écran du modèle originel était découpé dans l’angle supérieur gauche par une large encoche, le Galaxy Z Fold 2G n’intègre qu’un petit poinçon en haut de la partie droite de l’écran.

Au niveau de la charnière aussi, Samsung a revu sa copie. Le constructeur a repris le même principe que le Galaxy Z Flip avec la possibilité de n’ouvrir le smartphone qu’en partie. Par ailleurs, lorsque l’écran est à moitié plié, il est possible d’utiliser le smartphone en Flex Mode, comme sur le téléphone pliant à clapet.

Concernant les caractéristiques techniques de l’appareil, Samsung a doté son Galaxy Z Fold 2 5G d’une puce Snapdragon 865 Plus, le processeur haut de gamme lancée par Qualcomm le mois dernier. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 4500 mAh qui est embarqué dans le téléphone. Le smartphone profite également d’un lecteur d’empreintes sur la tranche.

Au dos, le smartphone est équipé de rien de moins que trois appareils photo. Si l’on peut imaginer qu’il s’agira d’un capteur principal grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, Samsung est cependant resté discret concernant ces caractéristiques.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G

En effet, si le Samsung Galaxy Z Fold 2 a été abordé pendant la conférence Galaxy Unpacked, ce n’était qu’une mise en bouche de la part du constructeur coréen. Samsung présentera le smartphone plus en détail le 1er septembre prochain. C’est également à cette date que la firme lancera les précommandes pour le smartphone pliant et qu’on devrait connaître la date de lancement et le prix du smartphone.