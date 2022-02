Samsung va vous permettre de prendre de meilleures photos avec votre vieux smartphone

Samsung a rendu disponible son application Expert RAW pour d'anciens smartphones du constructeur pour vous permettre de gérer manuellement la prise de photo.

Fin novembre, Samsung lançait une nouvelle application de capture de photo pour les photographes experts et amateurs. Baptisée Galaxy Expert RAW, cette application permet, comme son nom l’indique, de capturer des clichés en fichiers RAW 12 bits, mais également de modifier manuellement les paramètres d’exposition et de balance des blancs, d’afficher un histogramme ou de basculer d’un capteur à l’autre.

Jusqu’à présent, cette application était cependant réservée au dernier smartphone premium de Samsung, le Galaxy S22 Ultra. Le constructeur coréen avait cependant annoncé, la semaine dernière, que d’autres téléphones de la marque pourraient bientôt en profiter. C’est désormais le cas.

L’application Camera RAW compatible avec plusieurs smartphones haut de gamme de Samsung

Comme le rapporte le site Android Police, Samsung a commencé à étendre son application Galaxy Expert RAW, disponible dans la boutique d’application Galaxy Store. Désormais, en plus du Galaxy S22 Ultra, l’application est proposée pour l’ensemble des trois nouveaux smartphones du constructeur, avec les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus.

Par ailleurs, Samsung a annoncé une mise à disposition de l’application début mars pour le Galaxy S21 Ultra. Il faudra ensuite attendre le mois d’avril pour l’installer sur le Galaxy Z Fold 3 tandis que les Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Z Fold 2 permettront de la télécharger dans le courant du premier semestre — sans plus de précision.

L’application Galaxy Expert RAW devrait ainsi rester réservée aux smartphones haut de gamme du constructeur. Il faut dire que tous les smartphones du marché n’ont pas les performances en termes de traitement d’image pour permettre la capture de fichiers en RAW. Sur les modèles d’entrée ou de milieu de gamme, le bruit numérique peut être trop important et les smartphones ont tendance à lisser davantage les images avant de générer directement des fichiers JPG.

Comme l’indique Android Police, trois critères sont ainsi prévus par Samsung pour qu’un smartphone soit compatible avec l’application : intégrer au moins une puce Exynos 990 ou Snapdragon 865, profiter de 8 Go de RAM au minimum et embarquer un capteur photo associé à un téléobjectif avec zoom optique x2 capable d’enregistrer des clichés en RAW.

