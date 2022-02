Le Samsung Galaxy S22 Ultra va partager son app Expert Raw avec plus de smartphones

Très bientôt, ce sont davantage de smartphones Galaxy qui vont pouvoir profiter d'Expert RAW, l'application créée par Samsung pour prendre des photos en format RAW.

Les photos que nous prenons avec nos smartphones sont généralement enregistrées en format JPEG. Mais le smartphone, qui tend toujours plus vers un outil photographique de haut niveau, flirte avec le monde des caméras et est donc aussi capable d’enregistrer les clichés en format RAW. Ce format est largement utilisé par les photographes et toute autre personne souhaitant obtenir la meilleure qualité d’image possible — au détriment du poids du fichier. Les créateurs d’applications et de smartphones se penchent donc de plus en plus sur l’intégration de ce format.

L’application Expert RAW plus largement déployée

Dans cette optique, Samsung a récemment créé une application dédiée à la gestion de ce format, intitulée Expert RAW. Cette dernière se veut plus complète l’application Appareil photo de base et offre une gestion plus fine des réglages, tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, l’exposition ou encore la balance des blancs. Chaque cliché est sauvegardé simultanément en format RAW et JPEG.

Sauf que jusqu’ici, cette app était compatible avec très peu d’appareils, à savoir seulement deux téléphones : le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S22 Ultra. Cela devrait heureusement bientôt changer avec la prise en charge de plus de modèles.

L’info est apparue sur un forum officiel coréen de la communauté Samsung. D’autres modèles de Galaxy vont pouvoir installer cette application dédiée aux passionnés de photo, et ce, dès le 25 février. Samsung explique que les modèles pris en charge seront détaillés peu avant le lancement, mais qu’il s’agira très probablement de modèle haut de gamme, en fonction des spécifications des capteurs photo. On peut donc aisément supposer qu’il s’agira des futurs fleurons de la marque, les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus, mais aussi des Galaxy S21 et S21 Plus. Quant aux modèles pliables du géant coréen, les Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3, ils pourraient également en profiter.

