Galaxy S21 Ultra : Samsung lance une application pour vous donner la main sur vos photos

Samsung a lancé Galaxy Expert RAW, une application photo pour le S21 Ultra qui va vous permettre de capturer des photos en mode manuel avec un enregistrement RAW 12 bits.

En matière de photo, les smartphones haut de gamme se repèrent à leur propension à permettre aux utilisateurs de prendre la main sur tous les réglages. Qu’il s’agisse de la distance focale — grâce à l’utilisation de plusieurs objectifs — ou au mode manuel — ou Pro — pour modifier manuellement la vitesse d’obturation ou la sensibilité ISO, les smartphones les plus perfectionnés vont assez loin dans les manipulations proposées.

Mais pour aller encore plus loin en photo, il peut être tentant de capturer les clichés en fichiers RAW en plus des simples images en JPG. Concrètement, un fichier RAW va intégrer toutes les données de l’image. Il ne s’agit donc pas d’une image en tant que telle, mais d’un fichier bien plus lourd que l’on va pouvoir retoucher avec une plage bien plus importante dans un logiciel dédié comme Snapseed, Google Photos ou Adobe Lightroom.

Si Apple a pris les devants en matière de RAW sur smartphone en proposant, depuis l’iPhone 12, son propre format ProRAW — qui intègre également les retouches logicielles — Samsung n’est pas en reste. Le constructeur coréen vient en effet de lancer sa propre application de capture de fichiers RAW comme le rapporte le site XDA Developers. Découverte par le leaker FrontTron, l’application Galaxy Expert RAW est ainsi une application photo qui s’ajoute à l’appareil photo des smartphones Samsung, à la manière de l’application Photography Pro chez Sony.

Galaxy Expert RAW

APK: https://t.co/RO8DXM0AWX

Lightroom Profile:https://t.co/Nxq7ae4NF5 Supported in S21U running Android 12 or above. Linear DNG 16bit raw, Lossless JPEG, HDR, ISO, Shutter-Speed, EV, Manual Focus, White Balance, Histogram, UW, Wide, Tele(3x), Tele(10x) lens pic.twitter.com/6VSuDQo9tE — Tron ❂ (@FrontTron) November 24, 2021

Concrètement, l’application va vous permettre de capturer directement des clichés en mode manuel, en modifier manuellement la vitesse d’obturation, la balance des blancs, la sensibilité ISO, le cadre — grâce à un zoom optique, numérique ou hybride — la correction d’exposition ou la mise au point. Les photos peuvent par ailleurs être capturées en RAW 16 bits au format DNG ou en JPG. Galaxy Expert RAW propose également de profiter de certaines fonctions logicielles comme le HDR, mais aussi un histogramme pour vérifier la présence des lumières.

Une application réservée au Galaxy S21 Ultra

L’application Galaxy Expert RAW de Samsung est pour l’heure disponible uniquement en version bêta dans la boutique Galaxy Store de Samsung. Elle n’est par ailleurs compatible qu’avec les Samsung Galaxy S21 Ultra profitant de la version One UI 4.0.

L’arrivée d’une telle application en mode bêta à quelques mois du lancement de la gamme Galaxy S22 peut être un signe d’accélération de Sony dans le monde de la photo. Si l’application est encore rudimentaire, on peut espérer que le constructeur coréen mette le paquet sur les fichiers RAW pour sa prochaine gamme de smartphones, attendues au début de l’année prochaine.

