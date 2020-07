Samsung Galaxy Z Flip 5G officialisé : nouveaux coloris et un Flex Mode amélioré

Le constructeur sud-coréen Samsung a officiellement levé le voile sur la variante 5G de son smartphone pliable Galaxy Z Flip. La présence du Snapdragon 865 Plus constitue le principal changement.

Mi-juillet, une vidéo publiée par Max Weinbach nous donnait une idée relativement précise du design du Galaxy Z Flip 5G, successeur de smartphone pliable éponyme dont la seule grande différence se situe au niveau de sa compatibilité avec le réseau 5G et la présence d’un processeur plus puissant. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les lignes esthétiques du produit n’allaient clairement pas évoluer.

Un constat que l’on peut aujourd’hui confirmer au regard du communiqué de presse publié par le fabricant Samsung, qui présente en détail la variante 5G de son smartphone. Ce dernier n’a finalement pas été introduit à la conférence « Unpacked », prévue le 5 août prochain, où seront notamment présentés les Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ou encore une probable Galaxy Watch 3.

Le plus puissant des processeurs Qualcomm

Que doit-on réellement retenir de cette annonce ? Comme son nom l’indique, le Galaxy Z Flip 5G pourra supporter les réseaux 5 G. Et comme le laissaient fortement penser les bruits de couloir, l’appareil mobile goûte à la puissance du processeur mobile dernier cri de Qualcomm, j’ai nommé le Snapdragon 865 Plus, également intégré aux Lenovo Legion Phone Duel et Asus ROG Phone 3.

Au chapitre du design, Samsung se l’est joué conservateur : les dimensions en format déplié restent les mêmes (73,6 x 167,3 x 7,2 mm), tout comme le poids de 183 grammes. Les utilisateurs retrouveront également deux appareils photo de 12 mégapixels (grand angle et ultra grand-angle) au dos, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne et une même capacité de batterie de 3300 mAh.

Notons l’arrivée de deux nouveaux coloris, que sont le Mystic Grey et Mystic Bronze. Cette dernière couleur s’invitera d’ailleurs sur les prochains Galaxy Note 20. Le Flex Mode, qui permet de réorganiser automatiquement certains éléments d’interface en fonction du degré de pliure du téléphone, a quant à lui été amélioré : l’application YouTube est en effet concernée.

Galaxy Z Flip 5G : prix et disponibilité

Les utilisateurs pourront ainsi visionner leur contenu sur la partie supérieure de l’appareil, tout en parcourant, lisant ou commentant la vidéo sur la partie inférieure. Quatre mois de YouTube Premium sont également offerts aux nouveaux propriétaires.

Le Galaxy Z Flip 5G sera expédié à partir du 7 août sur plusieurs marchés, sans que Samsung ne précise lesquels. La firme nous a cependant confirmé que le smartphone sortirait en France dès le 7 août. Le prix sera ajoutés à cette actualité lorsqu’ils sera connu. La grille tarifaire n’a en effet pas été précisée : Neowin table cependant sur une augmentation de 70 dollars (environ 60 euros) comparée à la première version (1509 euros).