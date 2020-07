Samsung Galaxy Note 20 : la conférence d’annonce est officielle

Samsung a dévoilé officiellement la date de sa prochaine conférence. Elle sera à suivre en direct sur Internet, et devrait nous présenter la prochaine génération de Galaxy Note.

C’était un secret de polichinelle, mais c’est désormais officiel : Samsung prépare son prochain événement « Galaxy Unpacked » pour le 5 aout 2020. Alors que Free s’est aventuré à organiser une véritable conférence de presse, Samsung devrait conserver une certaine prudence et se contenter d’un événement en ligne.

Power – a new form for a new norm. Unpacked on August 5, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/DtwxXXurNP — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2020

Les Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2 attendus

L’invitation publiée par Samsung ne laisse place à aucun doute : le Galaxy Note 20 sera présenté lors de cette conférence. D’abord, on peut voir un S-Pen dans la courte vidéo, symbole de la gamme Galaxy Note, mais on peut aussi reconnaitre le nouveau coloris cuivré déjà dévoilé par erreur par Samsung Russie.

Ice Universe avait évoqué la date du 5 aout 2020 dès le début du mois de juin. Le leaker chinois avait indiqué à ce moment que Samsung pourrait présenter jusqu’à 7 nouveaux produits.

En plus des déclinaisons du Galaxy Note 20, on pourrait donc découvrir le Galaxy Fold 2, une probable Galaxy Watch 3, une version 5G du Galaxy Z Flip et peut-être une ou deux surprises supplémentaires. Rendez-vous dans moins d’un mois pour en savoir plus.