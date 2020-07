Samsung Galaxy Note 20 : le site russe de Samsung dévoile le design par erreur

Oups ! La page officielle du Samsung Galaxy Note 8 en Russie nous dévoile un tout autre smartphone. Il correspond aux fuites entourant le Samsung Galaxy Note 20.

Samsung aime bien dévoiler par erreur ses produits avec un peu d’avance sur leurs présentations officielles. La firme nous avait ainsi fait découvrir trois produits accompagnant le Galaxy S10 avant l’heure, et avait même diffusé par erreur des publicités concernant le smartphone. La marque est coutumière de ce genre de problèmes, mais n’est pas la seule concernée et nous avions d’ailleurs proposé un dossier sur la provenance des fuites, rumeurs et autres bourdes.

Cette fois c’est le Galaxy Note 20 qui en fait les frais. Le smartphone ne devrait pas être présenté avant le 5 aout 2020, et pourtant il s’affiche déjà sur le site officiel de Samsung.

Le nouveau module photo

C’est plus précisément sur la page du Samsung Galaxy Note 8 sur la version russe du site de Samsung que l’on peut découvrir en bas de page un nouveau téléphone. Le lien renvoie vers le Galaxy Note 10, mais le design affiché est très différent de ce smartphone.

En fait ce design correspond très exactement aux fuites entourant le Galaxy Note 20. Il n’en faut pas plus pour conclure sur l’identité de ce mystérieux smartphone. On y découvre un coloris cuivré plutôt classieux, et une nouvelle évolution du S-Pen, avec un coloris assorti.

C’est surtout le module photo que l’on peut voir en détail. Sur ce modèle de Galaxy Note 20, Samsung ne proposera que trois capteurs photo, dont un téléobjectif reconnaissable à son capteur rectangulaire, probablement pour la fonction « super zoom » que l’on avait découverte avec le Galaxy S20 Ultra. Le module photo est particulièrement « mis en valeur » sur ces premières images, et semble en fait ressortir particulièrement du reste du châssis. Il faudra attendre de l’avoir en main pour découvrir si cet élément de design est vraiment gênant, ou un simple effet d’optique.